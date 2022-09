Universität St. Gallen

Academic GIFts: Gesundheit in die Komfortzone tragen

Medizinische Versorgung ist teuer, und ein gesunder Lebensstil erfordert oft Vorwissen und Unterstützung im Alltag. Wie kann man Menschen, die weder Zeit noch Geld für einen nachhaltigen Lebensstil haben, dabei unterstützen, sich zunehmend gesund zu verhalten und so chronischen Krankheiten vorzubeugen? Prof. Dr. Tobias Kowatsch erforscht an den Universitäten in Zürich und St.Gallen, wie wir Gesundheitsmassnahmen so spannend, unterhaltsam und fesselnd gestalten können wie unsere Lieblingsserie. Die jüngste und 24. Episode der Animationsfilmserie Academic GIFts bringt seine Erkenntnisse zum Thema «Healthification» auf den Punkt.

Wissenschaftliche Ergebnisse im Kurzformat, kunstvoll verpackt und prägnant erklärt: Das bietet die Serie Academic GIFts. In animierten Kurzfilmen zeigen Nachwuchsforschende der Universität St.Gallen (HSG) spielerisch die Quintessenz ihrer Forschung. Mit Illustrationen und Grafikelementen, Text- und Typographiebausteinen entfalten Academic GIFts ihre Wirkung auf jedem Smartphone oder Bildschirm. Die Reihe umfasst Themen aus allen Fachbereichen der Universität St.Gallen. Jedes Werk widmet sich einer Fragestellung aus den HSG-Diszplinen Management, Finanzen, Wirtschaft, Kultur, Recht, Gesellschaft, Computer Science sowie Medizin. Die 24. Episode bildet das Ende der Serie.

