Universität St. Gallen

Wie wirken sich die geopolitischen Spannungen und die Pandemie auf Schweizer Unternehmen in China aus?

Was erwarten Schweizer Firmen, die in China tätig sind? Die jüngste Ausgabe des Swiss Business in China Survey 2022 gibt Auskunft über Chancen und Herausforderungen. Erstmals wurde die Studie zweimal innerhalb eines Jahres durchgeführt, um besser abbilden zu können, wie Pandemie und geopolitische Veränderungen sich auf die Erwartungen der Unternehmen ausgewirkt haben.

Der Swiss Business in China Survey 2022 kann hier abgerufen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung im Anhang.

Kontakte für Rückfragen:

Dr. Tomas Casas, Leiter des China Competence Center (FIM-HSG)

tomas.casasiklett@unisg.ch

Dr. Patrick Ziltener, Mitglied des Universitätsrats, Universität St.Gallen (HSG)

patrick.ziltener@unisg.ch

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch