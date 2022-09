Universität St. Gallen

«Financial Times» setzt HSG-Masterprogramm weltweit auf Platz 1 – zum zwölften Mal in Folge!

Am 12. September 2022 veröffentlicht die Financial Times ihre Rangliste 2022 der internationalen Master in Management-Programme. Im Financial Times Ranking belegt der Master in Strategy and International Management ( SIM-HSG) der Universität St.Gallen (HSG) zum zwölften Mal in Folge die Spitzenposition. Mit der Verteidigung des 1. Platzes setzt sich die SIM-Managementausbildung der Universität St.Gallen erneut an die Spitze der weltweit 100 besten Master in Management-Programme. Die HEC Paris und die Rotterdam School of Management der Erasmus-Universität belegen den zweiten beziehungsweise dritten Platz.

Kontakt für inhaltliche Rückfragen:

Geschäftsführender Direktor, Prof. Dr. Omid Aschari

E-Mail: omid.aschari@unisg.ch

