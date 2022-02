Universität St. Gallen

«Putin hat die Beleidigung Obamas nicht vergessen»

Nach dem kalten Krieg entspannte sich das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland nur für kurze Zeit. Prof. Dr. Ulrich Schmid von der School of Humanities and Social Sciences (SHSS-HSG) der Universität St.Gallen erläutert im Interview Gründe für die schleichende erneute Entzweiung und wirft einen Blick auf Russlands innenpolitische Seite des aktuellen Ukrainekonflikts. Russland zeige sich heute nicht als «a local power», wie es US-Präsident Barack Obama einst gegenüber Wladimir Putin bezeichnete, sondern «Russia is back as a global player», sagt Ulrich Schmid.

