Das sind die 14 Cybersecurity-Führungskräfte und -Teams, die an vorderster Front für die Sicherung des Vertrauens sorgen

Die 2021 Guardians of Trust Awards von Synack würdigen die harte Arbeit und das Engagement von Cybersicherheitsexperten aus führenden Organisationen weltweit

Da Cyber-Angreifer in den letzten Monaten das Vertrauen der Verbraucher erschüttert haben und hochrangige US-Regierungsbeamte und Unternehmensführer dazu veranlasst haben, die jüngste Ransomware-Plage als "nationale Sicherheitsbedrohung" zu bezeichnen, kämpfen Cybersicherheitsexperten jeden Tag hinter den Kulissen für die Sicherheit von Unternehmen.

Ihre Arbeit ist oft unerkannt und sogar unsichtbar, aber sie verhindert, dass die digitale Infrastruktur und die Systeme, auf die wir uns alle täglich verlassen, Angriffen zum Opfer fallen. Die Guardians of Trust Awards zeichnen herausragende Einzelpersonen und Teams aus, die in der Branche führend sind und proaktiv nach Spitzenleistungen streben - nicht nur im Bereich Sicherheit, sondern auch im Bereich Vertrauen. In der heutigen digitalen Welt ist es eine unglaublich schwierige Herausforderung, hart erarbeitetes Vertrauen zu gewinnen, und die Arbeit, die nötig ist, um es zu erhalten, wird allzu oft unterschätzt.

Synack hat diese Crowdsourced Awards 2019 ins Leben gerufen, um jene unbesungenen Profis zu würdigen, die über sich hinauswachsen, um Verbraucher, Stakeholder und Marken zu schützen. Die Nominierungen wurden von unseren angesehensten Community-Mitgliedern und vertrauenswürdigen Sicherheitsteams aus allen Branchen eingeholt. Die Gewinner wurden von Synacks Guardians of Trust Awards Komitee mit umfassender Expertise in der Führung von Sicherheitsorganisationen und dem Aufbau vertrauenswürdiger Marken ausgewählt.

Die diesjährigen Preisträger haben bewiesen, dass sie ihre Kunden an erster Stelle schützen, Innovation in der Cybersicherheitspraxis zeigen, Exzellenz im Schutz ihrer Marken repräsentieren und sich niemals mit dem Status Quo zufrieden geben.

Zu den Preisträgern des Guardians of Trust Award 2021 gehören:

- Most Trusted CISO: Betsy Wille, Abbott - Most Trusted CISO: Mike Baker, GDIT - Most Trusted Pioneer CISO: Jason Lewkowicz, Cognizant - Most Trusted Pioneer CISO: Daniel Hooper, Varo Money - Most Trusted Security Team North America: Dominos - Most Trusted Security Team North America: Abacus Insights - Most Trusted Security Team, EMEA: bp - Most Trusted Security Team, EMEA: Freshfields Bruckhaus Deringer - Most Trusted Security Team, EMEA: RSA Insurance Group - Most Trusted Solution Partner: Azure Security Modernization, Microsoft - Most Trust Partner, EMEA: Ignition Technology - Most Trust Partner, Nordamerika: Trace3 - Most Trusted Federal Consulting Partner: Accenture Federal Services - Most Trusted Hacker: Özgür Alp, Synack Red Team

Für alle Gewinner ist Vertrauen ein wesentlicher Grundsatz in ihrer Rolle als Sicherheitsexperten. Es ist tief verwurzelt in der Art und Weise, wie sie ihre Arbeit tun und auch wie sie die Bedeutung der Sicherheit in ihren Organisationen kommunizieren.

"Vertrauen ist ein zentrales Ethos für GDIT; tatsächlich ist es einer unserer vier Grundwerte zusammen mit Transparenz, Ehrlichkeit und Ausrichtung. Der Aufbau von Vertrauen zwischen unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und unseren Cyber-Teams ist für meine Rolle als CISO von entscheidender Bedeutung", sagt Michael Baker, Chief Information Security Officer bei General Dynamics Information Technology.

Synack, die führende Crowdsourced-Plattform für On-Demand-Sicherheitsexpertise, arbeitet eng mit Sicherheitsverantwortlichen und -teams in allen Branchen zusammen, um ihnen zu helfen, das Vertrauen ihrer Kunden, Mitarbeiter, Führungskräfte und Vorstandsmitglieder zu erhalten. Insgesamt hat Synack beobachtet, dass CISOs in den letzten 16 Monaten die Herausforderung angenommen und Neuland betreten haben, indem sie sich darauf konzentriert haben, den Geschäftsbetrieb zu ermöglichen und gleichzeitig das Risiko bösartiger Angriffe zu reduzieren.

Im 2021 Trust Report, der auf den Daten von Synacks patentierter Attacker Resistance Score (ARS)-Metrik basiert, hat Synack einen Anstieg der allgemeinen Widerstandsfähigkeit von Organisationen gegen Angriffe seit Beginn der Pandemie festgestellt. Der Trust Report ist ein unverzichtbares Werkzeug für CISOs und andere Sicherheitsverantwortliche, wenn es darum geht, Prioritäten für Sicherheitsmaßnahmen zu setzen und die breitere Landschaft von Bedrohungen und Schwachstellen zu verstehen.

Der vollständige Synack 2021 Trust Report untersucht die ARS-Metrik für alle globalen Sektoren. Besuchen Sie www.synack.com um den Bericht kostenlos herunterzuladen und zu erfahren, wie die vertrauenswürdigsten Marken der Welt ihr Risiko messen.

Informationen zu Synack:

Synack ist die führende Crowdsourced-Plattform für On-Demand-Sicherheitsexpertise. Die Synack-Plattform bietet rund um die Uhr Penetrationstests, Schwachstellenmanagement und Schwachstellenbewertung durch ein globales Netzwerk von vertrauenswürdigen Forschern, ermöglicht durch intelligente Technologie, um die kritischen Cybersicherheitsmissionen globaler Organisationen zu beschleunigen. Mit Hauptsitz im Silicon Valley und regionalen Teams auf der ganzen Welt schützt Synack führende globale Banken, Bundesbehörden, klassifizierte Vermögenswerte des DoD und mehr als 6 Billionen US-Dollar an Umsätzen der Fortune 500 und Global 2000. Synack ist ein 4-maliges CNBC Disruptor 50-Unternehmen und wurde 2013 von den ehemaligen NSA-Sicherheitsexperten Jay Kaplan, CEO, und Dr. Mark Kuhr, CTO, gegründet.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.synack.com.

