Cognitive Biases in der Marketingkommunikation

Nächste Woche beginnt an der HSG das Herbstsemester 2021. Dank dem «Availability Bias» wissen wir: Wer der Professorin oder dem Professor positiv in Erinnerung bleiben will, sollte sich mit regen Wortbeiträgen an der Vorlesung beteiligen. Das heisst aber nicht, dass dies auch der beste Student bzw. die beste Studentin ist. Denn genau hier schlägt der Availability Bias zu.

Derweil greifen wir im Supermarkt intuitiv ein Produkt aus einer grossen Auswahl heraus, ohne rational die Vor- und Nachteile abzuwägen. Dabei werden wir oft von unbewussten Entscheidungsheuristiken angeleitet.

Wie genau der Availability Bias funktioniert und wie uns solche Cognitive Biases tagtäglich beeinflussen, erklären Prof. Dr. Johanna Gollnhofer und Matthias Fuchs vom Institut für Marketing und Customer Insight im folgenden Video.

Prof. Dr. Johanna Gollnhofer, Institut für Marketing und Customer Insight (IMC-HSG)

johannafranziska.gollnhofer@unisg.ch

