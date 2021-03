Dreame Technology

AWE 2021: Dreame bringt neue Produkte auf den Markt, allen voran den kabellosen Staubsauger V16 und den Dreame Bot L10 Pro

Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, hat auf der Appliance & Electronics World Expo 2021 (AWE 2021), die vom 23. bis 25. März in Shanghai stattfand, den V16 Cordless Vacuum ausgestattet mit einem innovativen, hochwertigen 160K RPM-Motor, den Dreame Bot L10 Pro Roboterstaubsauger mit präzisem Lidar-Navigationssystem und mehr vorgestellt.

Der innovative und effiziente bürstenlose Hochgeschwindigkeitsmotor SPACE 6.0 des V16 Akku-Staubsaugers wurde unabhängig von Dreame entwickelt und erreicht 160.000 Umdrehungen pro Minute mit einer Saugkraft von 200 AW, um eine superstarke Reinigungsleistung zu erzielen. Das All-in-One-Design von Staubsauger und Mopp ermöglicht eine Tiefenreinigung und spart dabei Zeit und Arbeit. Die nach hinten gerichtete beleuchtete Bodenbürste sorgt zudem für absolute Sauberkeit ohne vernachlässigte Ecken.

Ausgestattet mit einem präzisen Lidar-Navigations-System, das durch Dual Laser und LDS-Technologien unterstützt wird, kann der Dreame Bot L10 Pro Hindernisse erkennen und vermeiden, während er die 3D-Umgebung ständig in Echtzeit neu aufbaut. Sein fortschrittliches Kartensystem ermöglicht eine dynamische Routenplanung und kann über eine App oder Alexa gesteuert werden. Mit einer ultrastarken Saugleistung von 4000 Pa kann der Dreame Bot L10 Pro problemlos Schmutz und große Verunreinigungen entfernen. Das Produkt wird voraussichtlich Anfang Mai bei Amazon und AliExpress in den Regalen stehen.

Die mit dem AWE 2021 Award ausgezeichnete Ausstellung von Dreame bot eine breite Palette an interaktiven Aktivitäten, um dem Publikum die neuen Produkte und Technologien vorzustellen und zog führende Medien wie Bloomberg Businessweek und Forbes China an, die den CEO von Dreame für einen möglichen ausführlicheren Bericht in den kommenden Wochen interviewten.

"Innovation wird für uns in den nächsten fünf Jahren ein Schlüsselwort sein. Wir werden mehr Energie und Zeit aufwenden, um Erkenntnisse über die Kunden zu gewinnen, was uns auch bei unseren Innovationen und dem Verständnis für die Bedürfnisse der Verbraucher helfen wird", sagte Hao Yu, CEO von Dreame Technology, in einem Interview mit Bloomberg Businessweek.

Bei der großen Markteinführung von Dreame wurde auch der Dreame Bot Z10 Pro vorgestellt, der mit einer selbstentleerenden Basis ausgestattet ist, um eine automatische Schmutzentsorgung zu ermöglichen, während der Dreame Bot W10 ein freihändiges Reinigungserlebnis bietet, indem er robuste Staubsauger-, effiziente Wisch- und Mop-Selbstreinigungsfunktionen integriert, die beide in Kürze auf den Markt kommen werden.

"Wir freuen uns sehr, mit allen Besuchern und Medienfreunden auf der AWE in Kontakt zu treten", so Roc Woo, Mitbegründer von Dreame. "Es ist eine große Ehre, dieses Jahr den AWE-Award zu gewinnen. Wir werden uns weiterhin stark dafür einsetzen, das leistungsstärkste Produkt zu liefern, um unseren weltweiten Anwendern ein einfacheres Reinigungserlebnis zu bieten."

Dreame Technology, ein innovatives Unternehmen für Konsumgüter, wurde 2015 gegründet und spezialisiert sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte. Sein Ziel ist es, die Lebensqualität der Nutzer weltweit durch Technologie zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.dreame-technology.com.