Universität St. Gallen

Erstes «SanktGaller Gesundheitsforum»

Im Herbstsemester findet erstmals das «SanktGaller Gesundheitsforum» statt. Die Serie von Vortrags- und Diskussionsabenden bietet eine Austauschplattform für gesundheitsbezogene Fragestellungen, Herausforderungen und Spannungsfelder. Initiiert durch die School of Medicine (Med-HSG) der Universität St.Gallen soll sich das Forum als Treffpunkt für Interessierte und Experten im Gesundheitswesen etablieren. Die Teilnahme ist kostenlos und eine Anmeldung nicht notwendig. Es gilt eine Covid-19-Zertifikatspflicht für alle Teilnehmenden, zudem wird der Raum zu maximal zwei Dritteln ausgelastet.

Die Vortragsabende finden in «The Stage» an der St. Jakob-Strasse 21 in St.Gallen statt. Der Auftakt ist am Mittwochabend, 22. September 2021, mit den Referierenden Prof. Dr. Alexander Geissler und Prof. Dr. Kuno Schedler der HSG, Dr. Peter Wick der EMPA St.Gallen sowie Prof. Dr. Burkhard Ludewig des Medizinischen Forschungszentrums des Kantonsspitals St.Gallen zum Themenschwerpunkt Gesundheit und Forschung in St.Gallen.

Referierende an weiteren Abenden sind Annina Huber der Standortförderung Stadt St.Gallen, Prof. Dr. Felix Sennhauser des St.Galler Spitalverbunds, Verena Nold von santésuisse, Dr. Joachim Koppenberg des Ospidals Scuol und Gesundheitszentrums Unterengadin sowie Prof. Dr. Elgar Fleisch der HSG und ETH.

Den Flyer sowie die Medienmitteilung zum «SanktGaller Gesundheitsforum» mit weiteren Informationen und einer Übersicht des Programms finden Sie je beigefügt als PDF-Attachment.

Kontakt für Fragen:

Doris Brand

Leitung Services & Marketing, School of Medicine (Med-HSG)

071 224 32 07, doris.brand@unisg.ch

