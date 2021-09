Universität St. Gallen

Erfolg trotz Pandemie: Familienunternehmen zeigen sich krisenresistent

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Sehr geehrte Medienschaffende

Die 500 grössten Familienunternehmen der Welt florieren wirtschaftlich trotz der Schwierigkeiten, die durch die Covid-19-Pandemie verursacht wurden. Dies zeigt der neue Global Family Business Index 2021, eine Studie des Center for Family Business an der Universität St.Gallen (CfB-HSG) und des Beratungsunternehmens EY. Allein die 17 Schweizer Familienunternehmen auf dem Index erwirtschafteten im Jahr 2020 einen Umsatz von 263,9 Milliarden US-Dollar und beschäftigten fast 628‘000 Mitarbeitende.

Prof. Dr. Thomas Zellweger, geschäftsführender Direktor des Center for Family Business an der Universität St.Gallen, und Josh Wei-Jun Hsueh, Assistenzprofessor am Center for Family Business, zu den Ergebnissen der Studie: «Da Familie, Unternehmen und Vermögen über Generationen hinweg wachsen, werden die Herausforderungen, welchen sich Unternehmerfamilien gegenübersehen, immer komplizierter. Wir haben beobachtet, dass Familien zunehmend einen professionellen Ansatz wählen, um ihr Vermögensportfolio und die Anforderungen der verschiedenen Familienmitglieder zu verwalten.»

Detaillierte Angaben zur Studie finden Sie in der angehängten Medienmitteilung. Für weitere Informationen und Analysen besuchen Sie die Webseite des Global Family Business Index.

Kontakt für Rückfragen zur Studie:

Prof. Dr. Josh Wei-Jun Hsueh

Assistenzprofessor am Center for Family Business an der Universität St.Gallen (CfB-HSG)

+41 71 224 20 61, josh.hsueh@unisg.ch, www.cfb.unisg.ch

(Bild: Unsplash)

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.

Weiteres Material zum Download Dokument: Medienmitteilung-Glo~ex-2021-210914.docx