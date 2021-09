Universität St. Gallen

«Financial Times» setzt HSG-Masterprogramm weltweit auf Platz 1

Die internationale Wirtschaftszeitung Financial Times hat zum elften Mal in Serie ein Programm der Universität St.Gallen (HSG) als weltweit bestes Master-Programm in Management eingestuft. Der Master in Strategy and International Management (SIM-HSG) der Universität St.Gallen erreicht im heute in London publizierten «Masters in Management»-Ranking erneut den ersten Rang.

Prof. Dr. Omid Aschari

Managing Director SIM-HSG, Titularprofessor und Ständiger Dozent für Strategisches Management

