Noch 200 Tage! Willkommen auf der China International Import Expo

Shanghai, China (ots)

Der 18. April markiert den 200-Tage-Countdown für die vierte China International Import Expo (CIIE). Die Vorbereitungen laufen derzeit geordnet und planmäßig voran.

Auf den vergangenen drei Ausgaben der Importexpo haben sich Tausende von Ausstellern und Einkäufern aus der ganzen Welt versammelt, um die einzigartigen Chancen, die die Messe bietet, zu teilen. Mit der kontinuierlichen Erweiterung der Ausstellungsfläche der Messe nimmt ihr Einfluss von Tag zu Tag zu, und die CIIE im November eines jeden Jahres ist mittlerweile zu einem wichtigen Termin und großartigen Ereignis für multinationale Unternehmen geworden.

Man sollte die Gelegenheit der Importexpo daher auf keinen Fall verpassen. Die Gründe dafür sind wie folgt:

Erstens: Der Umfang der Messe ist groß und deckt eine breite Palette von Branchen ab. Die CIIE ist die weltweit größte Importmesse und eine der zehn größten Geschäftsausstellungen der Welt. Sie setzt damit das ganze Potenzial des globalen Marktes frei. Die Größe und der Einfluss der Messe nehmen von Jahr zu Jahr zu. Im Jahr 2020 betrug die gesamte Ausstellungsfläche der Messe fast 360.000 Quadratmeter, was der Fläche von 70 Standard-Fußballfeldern entspricht. Die Messe umfasst verschiedene Branchen wie Lebensmittel und Agrarprodukte, Automobile, technische Ausrüstung, Konsumgüter, medizinische Geräte und Gesundheitsprodukte sowie den Dienstleistungshandel.

Zweitens: Es gibt hochwertige Teilnehmer und hochwertige Exponate. In den vergangenen drei Jahren haben rund 10.000 Aussteller an der Messe teilgenommen, von denen viele die 500 weltweit führenden Unternehmen (Fortune 500) oder Branchenführer sind.

Die CIIE ist zu einem unverzichtbaren Ereignis für die einflussreichen Branchenführer der Welt geworden. Zu diesen Unternehmen gehören die Top 10 der weltweiten Pharmaunternehmen und die weltweit führenden Autohersteller. Keine andere Veranstaltung auf der Welt bietet eine bessere Bühne mit einem solchen Umfang und Einfluss, um Produktneueinführungen zu präsentieren. Zahlreiche multinationale Unternehmen bringen jedes Jahr Hunderte neuer Technologien und Produkte mit, die weltweit oder in Asien zum ersten Mal auf den Markt kommen. Während der vergangenen drei Ausgaben haben auf der Messe mehr als 1300 Produkte und Dienstleistungen ihr Welt- oder China-Debüt gefeiert.

Drittens: Unternehmen können sich hier persönlich mit Einkäufern treffen, Handelsverträge unterzeichnen, in den chinesischen Markt eintreten und Projekte durchführen. Handelsgruppen aus verschiedenen Provinzen des Landes und große inländische Unternehmen werden an der Messe teilnehmen, um Handelsverträge abzuschließen. In den vergangenen drei Jahren haben mehr als 1300.000 Einkäufer an der Importexpo teilgenommen. Organisationen, die jedes Jahr an der Messe teilnehmen, unterzeichnen hier Aufträge in Milliardenhöhe, und diese Zahl wächst mit jedem Jahr. In den vergangenen drei Jahren wurden auf der Messe Bestellungen im Wert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar unterzeichnet. Auf den ersten beiden Ausgaben wurden hier 319 Projekte zur Unterstützung ausländischer Investitionen im Gesamtwert von 15 Milliarden US-Dollar gestartet. Zahlreiche Projekte wurden bereits durchgeführt und sind jetzt in Betrieb.

Viertens: Es ist der beste und effektivste Kanal für ausländische Unternehmen, um den chinesischen Markt zu betreten. Bei der CIIE handelt es sich um eine ausgezeichnete Gelegenheit, den chinesischen Markt besser zu verstehen und den riesigen Verbrauchermarkt von 1,4 Milliarden Menschen zu erreichen. Die Importexpo ist nicht nur ein wichtiger Kanal für multinationale Unternehmen, um in den chinesischen Markt einzutreten, sondern bietet ihnen auch Möglichkeiten für die Zusammenarbeit mit vor- und nachgelagerten Unternehmen in ihrer jeweiligen Industriekette.

Fünftens: Die CIIE bietet einen One-Stop-Service, um Unternehmen dabei zu unterstützen, "gute" Geschäfte zu machen. Die Messe bietet Unternehmen qualitativ hochwertige Dienstleistungen und hilft Unternehmen beim reibungslosen Verlauf ihrer Geschäfte. Die Dienstleistungen umfassen Beratung, Zollabfertigung, Unternehmensregistrierung sowie den Informationstautausch von Angebot und Nachfrage. Auf der Messe können Unternehmen für ihre Marken werben und eine beträchtliche Medienpräsenz erzielen. Jedes Jahr nehmen globale Medien an der Importexpo teil, um über die neuesten Produkte, Technologien und Geschäfte zu berichten. In den vergangenen drei Jahren haben mehr als 10.000 Journalisten über die Messe berichtet. Allein in China gab es 3,5 Millionen relevante Nachrichten. Die CIIE verfügt zudem über ein spezielles Team zum Schutz des geistigen Eigentums, um sicherzustellen, dass das geistige Eigentum jedes Teilnehmers streng geschützt wird.

Die Anmeldung für die Teilnahme an der 4. Importexpo ist ab sofort möglich.

Besuchen Sie dafür bitte

https://www.ciie.org/ciie/f/book/register?locale=en.

Email-Adresse für die Anmeldung der Aussteller: ciie2021@ciie.org

Wir freuen uns, Sie in 200 Tagen im National Exhibition and Convention Center (Shanghai) begrüßen zu dürfen