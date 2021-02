Universität St. Gallen

Daniel Kessler von der Boston Consulting Group zu Gast bei «Meet the CFO»

Bild-Infos

Download

Sehr geehrte Medienschaffende

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der sechsten Folge ist Daniel Kessler von der Boston Consulting Group zu Gast.

«Ein paar Jahre Consulting und dann ab in die Industrie» ist die klassische Karriereplanung vieler Studienabgänger*innen. Bei Daniel Kessler war das anders. Als Student an der Universität St.Gallen wollte er ursprünglich gar nicht in die Beratung. Nun arbeitet er seit mehr als 18 Jahren bei der Boston Consulting Group, ist mittlerweile Senior Partner und leitet das Schweizer Geschäft sowie die Financial Institutions Practice in der Schweiz.

Nach der langen Zeit als Strategieberater im In- und Ausland hat Daniel Kessler einen reichhaltigen Erfahrungsschatz angesammelt, an dem er uns in einem kurzweiligen Gespräch teilhaben lässt. Wie entwickelt sich der Finanzplatz Schweiz? Welche Gefahr droht etablierten Banken durch FinTechs? Wie verändert COVID-19 unsere Arbeitswelt langfristig? Werden Berater*innen in Zukunft deutlich weniger reisen als in der Vergangenheit? Diese und weitere Fragen diskutieren wir mit ihm in der aktuellen Folge.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf unserer Webseite anhören:

«Meet the CFO» im Web-Player

«Meet the CFO» auf Spotify

«Meet the CFO» auf Apple Podcasts

«Meet the CFO» auf Google Podcasts

«Meet the CFO» auf Amazon Podcasts

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

Mit besten Grüssen Ihre HSG-Kommunikation Universität St.Gallen (HSG) Kommunikation Dufourstrasse 48 CH-9000 St.Gallen Tel.: +41 71 224 22 25 kommunikation@unisg.ch www.unisg.ch www.youtube.com/HSGUniStGallen https://twitter.com/HSGStGallen www.facebook.com/HSGUniStGallen/ www.instagram.com/unistgallen/ HSG Focus - Das Unimagazin für Tablets und Smartphones. Gratis im App Store und auf Google Play. www.hsgfocus.ch ------------------- Newsletter abbestellen, E-Mail-Adresse ändern per E-Mail an kommunikation@unisg.ch Datenschutzhinweis: Ihre Mail-Adressen werden ausschliesslich zum Versand dieses Newsletters verwendet und keinen Drittpersonen zur Verfügung gestellt.