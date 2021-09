Universität St. Gallen

Start ins Herbstsemester 2021 an der Universität St.Gallen

Am 20. September ist Auftakt zum Herbstsemester 2021 an der Universität St.Gallen (HSG). Für 1777 Erstsemestrige beginnt das Studienjahr bereits heute mit der traditionellen «StartWoche». Ebenso ist diese Woche für über 700 neue Studierende auf Bachelor-, Master- und Doktorats-Stufe Studienstart an der HSG im Rahmen der Kick-off Days. Zu Semester- bzw. StartWochen-Beginn öffnet auch das frisch sanierte Bibliotheksgebäude wieder.

Prof. Dr. Roman Capaul, Akademischer Leiter Assessmentjahr und StartWoche

Miriam Mrisi, Leiterin StartWoche

Dr. Gulnaz Partschefeld, Leitung HSG Events Office

Viktoria Schär, Projektleitung Kick-off Days

