Wie das IoT tägliche Prozesse in der realen Welt verbessert

In der digitalen Welt lassen sich die Prozesse durch IT-Systeme leicht nachvollziehen. In unserer realen Welt gibt es jedoch kein zentrales IT-System, das dies leisten könnte. Hier kommt das Internet der Dinge, kurz IoT, zum Zug. Wie das Internet der Dinge mit seinen intelligenten Werkzeugen dabei hilft, Prozesse wie zum Beispiel in der industriellen Produktion oder der Mobilität zu analysieren und zu prüfen, erforschen Dr. Ronny Seiger und Prof. Dr. Barbara Weber, zwei Forschende des Instituts für Informatik (ICS-HSG). Ihre Ideen fliessen in die jüngste und 20. Episode der Bewegtbildserie Academic GIFts ein.

Wissenschaftliche Ergebnisse im Kurzformat, kunstvoll verpackt und prägnant erklärt: Das bietet die Bewegtbildserie Academic GIFts. In animierten Kurzfilmen bringen Nachwuchsforschende der Universität St.Gallen (HSG) Erkenntnisse ihrer Forschungsarbeit spielerisch auf den Punkt. Mit Illustrationen und Grafikelementen, Text- und Typographiebausteinen entfalten Academic GIFts ihre Wirkung auf jedem Smartphone oder Bildschirm. Die Reihe umfasst Themen aus allen Fachbereichen der Universität St.Gallen. Jedes kleine Werk widmet sich einer Fragestellung aus den HSG-Diszplinen Management, Finanzen, Wirtschaft, Kultur, Recht und Gesellschaft.

