Benjamin Adrion von «Viva con Agua» zu Gast bei «Meet the CFO»

Im Podcast «Meet the CFO» sprechen Prof. Dirk Schäfer und Dr. Florian Hohmann mit Finanzvorständen verschiedener Schweizer Unternehmen. In der aktuellen Folge ist Benjamin Adrion, ehemaliger Fussbalprofi und Gründer von «Viva con Agua», zu Gast.

Fussballprofi, Social Entrepreneur, Bundesverdienstkreuzträger, Gewinner einer ARD-Quizshow: Was sich anhört wie ein deutsches Remake von Forrest Gump, ist tatsächlich die Biographie von Benjamin Adrion. Als Sohn eines ehemaligen Fussballspielers und -trainers wurde ihm der Fussballsport Quasi in die Wiege gelegt. Seine sportliche Karriere, die er im Jahr 2008 mit nur 27 Jahren beendete, führte ihn vom VfB Stuttgart über Eintracht Braunschweig bis zum FC St. Pauli.

Doch während das Ende der Karriere als Fussballprofi für viele auch im wahrsten Sinne des Wortes ein Karriereende ist, widmete sich Benjamin Adrion seiner zweiten grossen Passion, dem sozialen Unternehmertum. Bereits im Jahr 2006 gründete er die Organisation «Viva con Agua», die sich für einen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitärer Grundversorgung einsetzt. Mittlerweile beschäftigt Viva con Agua 39 Mitarbeitende und konnte im Jahr 2020 mehr als 3,6 Millionen Euro für soziale Projekte einsetzen.

Wie konnte Viva con Agua zu einem solch grossen sozialen Unternehmen werden? Wie kommt man zu einem so ungewöhnlichen Lebensweg wie Benjamin Adrion? Und weshalb ist es so wichtig, dass sich hohe Löhne und soziale Arbeit nicht ausschliessen dürfen? Über diese und weitere Themen sprechen Dirk Schäfer und Florian Hohmann mit ihm in der aktuellen Folge.

Den Podcast können Sie auf den üblichen Plattformen sowie direkt auf der Meet-the-CFO-Webseite anhören:

Dirk Schäfer ist Professor für finanzielle Führung und verantwortlich für das Masterprogramm in Accounting und Finance. Dass es für Unternehmen – und auch im Leben – unter dem Strich stimmen muss, verfolgt er auch im Fachkreis «Die digitale CFO-Agenda», in Beratung, Coachings und Verwaltungsratsmandaten.

Florian Hohmann ist Dozent für finanzielle Führung an der Universität St.Gallen. Neben der Lehre führt er zusammen mit Dirk Schäfer Beratungsprojekte durch und leitet mit ihm gemeinsam einen Fachkreis, bestehend aus Schweizer Finanzverantwortlichen.

