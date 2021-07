«HSG-Firmengeschichten»: Aufstieg und Fall der Saurer Nutzfahrzeuge

Universität St. Gallen

Die Postautos der Firma Saurer gehörten lange zum Landschaftsbild der Schweiz dazu. Das weltweit erfolgreiche Unternehmen aus Arbon musste seine Lastwagenproduktion in den 1980er-Jahren jedoch plötzlich einstellen. Studierende der Universität St.Gallen (HSG) haben unter der Leitung von Prof. Dr. Peter Murmann diesen Niedergang der Saurer Nutzfahrzeuge in der zweiten Ausgabe der Buchreihe «HSG-Firmengeschichten» nachgezeichnet. Mehr dazu in einem Video-Beitrag. Alle bisher erschienen «HSG-Firmengeschichten» (darunter Stadler Rail, Hilti und Schützengarten) finden Sie unter diesem Link.

Kontakt:

Prof. Dr. J. Peter Murmann

Institut für Betriebswirtschaft (IfB-HSG)

j.peter.murmann@unisg.ch, +41 71 224 23 60

