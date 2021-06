comparis.ch AG

Medienmitteilung: Herausragende Corona-Contentmarketing-Kampagne: Comparis gewinnt beim Best of Content Marketing

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Medienmitteilung

Auszeichnung für Comparis-Newsroom

Herausragende Corona-Contentmarketing-Kampagne: Comparis gewinnt beim Best of Content Marketing

Der Comparis-Newsroom gewinnt beim internationalen Best of Content Marketing 2021 Silber für die Contentmarketing-Kampagne während der Corona-Pandemie. Die Mitarbeitenden des Comparis-Newsrooms haben 2020 über 37 Studien zu Corona-Themen verfasst, in 100 Fernseh- und Radiosendungen Auskunft gegeben und ein umfassendes Content-Ökosystem zum Thema Corona auf der Comparis-Website lanciert.

Zürich, 18. Juni 2021 – Comparis ist von der Jury des Best of Content Marketing (BMC), Europas grösstem Content-Marketing-Wettbewerb, ausgezeichnet worden. Damit wird die Arbeit des Comparis-Newsrooms nach den zwei Awards beim German Brand Award ein weiteres Mal preisgekrönt.

Seit dem Corona-Ausbruch im letzten Jahr recherchierte und veröffentlichte der Comparis-Newsroom neutrale und kompetente Informationen rund um die Folgen der Pandemie. Das blieb nicht ohne Wirkung auf dem politischen Parkett: So waren etwa Comparis-Eigenrecherchen der Katalysator für die Weiterentwicklung und Verbreitung der SwissCovid-App, das Masken-Obligatorium im öffentlichen Verkehr und das Aufdecken der Missstände beim digitalen Contact-Tracing.

Content-Ökosysteme, Studien und interaktive Tools

Die Multichannel-Informationskampagne von Comparis umfasste unter anderem ein Corona-Content-Ökosystem auf der eigenen Website, Newsletter, eigene TV- und Radiosendungen, Publikation von Studien, Medienkooperationen, interaktive Tools wie etwa den Kurzarbeitsrechner und Social-Media-Kampagnen.

Für dieses Gesamtpaket erhielt Comparis Silber in der Kategorie Corona-Kommunikation.

«Die Auszeichnungen zeigen, dass wir mit unserer Informationsoffensive auf allen Kommunikationskanälen den Nerv getroffen haben und eine wichtige Orientierungshilfe für die Konsumentinnen und Konsumenten im Corona-Dschungel bieten», sagt Newsroom-Leiterin Elisabeth Rizzi.