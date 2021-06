comparis.ch AG

Medienmitteilung: Hervorragende Corona-Contentmarketing-Kampagne: Comparis gewinnt beim German Brand Award

Auszeichnung für Comparis-Newsroom

Hervorragende Corona-Contentmarketing-Kampagne: Comparis gewinnt beim German Brand Award

Der Comparis-Newsroom gewinnt beim internationalen German Brand Award 2021 gleich in zwei Kategorien Auszeichnungen für die herausragende Contentmarketing-Kampagne während der Corona-Pandemie. Die Mitarbeitenden des Comparis-Newsroom haben 2020 über 37 Studien zu Corona-Themen verfasst, in 100 Fernseh- und Radiosendungen Auskunft gegeben und ein umfassendes Content-Ökosystem zum Thema Corona auf der Comparis-Website lanciert.

Zürich, 10. Juni 2021 – Comparis ist von der Jury des renommierten Brand Award gleich in zwei Kategorien ausgezeichnet worden. Damit wird die Arbeit des Comparis-Newsrooms preisgekrönt, der seit dem Corona-Ausbruch im letzten Jahr neutrale und kompetente Informationen rund um die Folgen der Pandemie recherchiert und veröffentlicht hat.

Das blieb nicht ohne Wirkung auf dem politischen Parkett: So waren etwa Comparis-Eigenrecherchen der Katalysator für die Weiterentwicklung und Verbreitung der SwissCovid-App, das Maskenobligatorium im öffentlichen Verkehr und das Aufdecken der Missstände beim digitalen Contact-Tracing.

Content-Ökosysteme, Studien und interaktive Tools

Die Multichannel-Informationskampagne von Comparis umfasste unter anderem ein Corona-Content-Ökosystem auf der eigenen Website, Newsletter, eigene TV- und Radiosendungen, Publikation von Studien, Medienkooperationen, interaktive Tools wie etwa den Kurzarbeitsrechner und Social-Media-Kampagnen.

Für dieses Gesamtpaket erhielt Comparis die Bestätigung «herausragende Markenarbeit» und konkret folgende zwei German-Brand-Award-Auszeichnungen:

- «Special Mention» für die Comparis Corona Content Campaign in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation – Lighthouse Project of the Year - «Winner» für Comparis Corona Content Campaign in der Kategorie Excellence in Brand Strategy and Creation – Branded Activities During Covid 19

«Die Preise zeigen, dass wir mit unserer Informationsoffensive auf allen Kommunikationskanälen den Nerv getroffen haben und eine wichtige Orientierungshilfe für die Konsumentinnen und Konsumenten im Corona-Dschungel bieten. Sie sind eine Anerkennung für unseren kundennahen Mehrwertinhalt, den unser Newsroom produziert hat», sagt Newsroom-Leiterin Elisabeth Rizzi.

Weiterführende Informationen

- Foto: Elisabeth Rizzi, Leaderin Newsroom - Anhang: Jahrbuch-Einträge German Brand Award