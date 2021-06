comparis.ch AG

Medienmitteilung: HypoPlus gewinnt Bank BSU, Bank Thalwil und Pax als neue Partnerinnen

Ein Dokument

Medienmitteilung

Comparis-Hypothekenspezialistin HypoPlus erweitert Partnernetzwerk

HypoPlus gewinnt Bank BSU, Bank Thalwil und Pax als neue Partnerinnen

Die zur Comparis-Gruppe gehörende Hypothekarspezialistin HypoPlus erweitert ihren Anbieterkreis. Die beiden Schweizer Regionalbanken Bank BSU und Bank Thalwil sowie die Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft, vergeben ab sofort Hypotheken über die unabhängige Hypothekarvermittlungsplattform. «Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaften. Durch das noch breitere Angebot profitieren einmal mehr Hypothekarnehmende», sagt HypoPlus-Marketing- und -Produktleiter Kay Foerschle.

Zürich, 17. Juni 2021 – Die Bank Thalwil vergibt ab sofort Hypotheken auch über die Plattform von HypoPlus, der unabhängigen Hypothekarspezialistin der Comparis-Gruppe. Die in Thalwil, Kilchberg, Adliswil und Langnau am Albis tätige genossenschaftlich organisierte Bank bekommt somit Zugang zu potenziellen Hypothekarnehmenden in der Region Zürich.

Auch die Bank BSU nutzt neu die Hypothekarvermittlerdienste von HypoPlus und erweitert damit ihr Stammgebiet. Die Bank BSU ist neben dem Hauptsitz in Uster mit Filialen in Volketswil und Dübendorf präsent.

Pax weitet Hypothekargeschäft aus

HypoPlus gewinnt mit der Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG, zudem eine weitere namhafte Partnerin. Zusammen mit HypoPlus will Pax das Hypothekargeschäft ausbauen und diversifizieren.

«Die Zusammenarbeit mit HypoPlus ermöglicht Pax, ihr Portfolio mit attraktiven Hypothekaranlagen weiter auszubauen», sagt der Geschäftsführer der Pax Asset Management AG, Christian Zurfluh.

Mit den Neuzugängen nutzen nun schweizweit rund 50 Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Anlagestiftungen die Hypotheken-Plattform von HypoPlus. «Hypothekaranbieter verfügen so über eine ressourcenschonende und daher kosteneffektive Möglichkeit, Hypothekarvolumen auf- und auszubauen. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaften. Durch das noch breitere Angebot profitieren einmal mehr Hypothekarnehmende», sagt HypoPlus-Marketing und -Produktleiter Kay Foerschle.

Die Hypothekarspezialistin HypoPlus ist seit 2013 eine Tochtergesellschaft von Comparis. DieBeratung ist für Hypothekarnehmende kostenlos.

Weitere Informationen Andrea Auer Mediensprecherin Telefon: 044 360 53 91 E-Mail: media@comparis.ch comparis.ch