Tage der Technik 2024: Künstliche Intelligenz in der Industrie

Die künstliche Intelligenz steht im Zentrum der diesjährigen Tage der Technik, die am 2. und 3. Oktober in Lausanne und Dübendorf stattfinden. Die Teilnahme ist kostenlos, es sind noch einige Plätze frei.

Die Schweizer Industrie setzt vermehrt auf künstliche Intelligenz (KI) - doch welche Chancen und Herausforderungen bringt diese Entwicklung mit sich? Wie gelingt der erfolgreiche Einsatz in Unternehmen? Und welche Rolle spielen Sicherheit, Datenschutz und Regulierung? Diese Themen stehen im Mittelpunkt der Tage der Technik, die am 2. Oktober in Lausanne und am 3. Oktober in Dübendorf stattfinden.

Seit 20 Jahren organisiert der Berufsverband der Ingenieure und Architekten Swiss Engineering die jährliche Veranstaltungsreihe "Tage der Technik" gemeinsam mit der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW, der Empa und dem Verband der Schweizer Tech-Industrie Swissmem. Die Veranstaltungen greifen aktuelle Themen aus der Welt der Technik auf und stellen diese im Zusammenhang von Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft zur Diskussion.

Am Donnerstag, 3.Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher bei der Empa in Dübendorf ein spannendes Vortragsprogramm: Alisa Rupenyan-Vasileva, Stiftungsprofessorin für Industrial AI an der ZHAW, stellt Ansätze vor, die selbstanpassende Systeme und Entscheidungsunterstützung in industrierelevanten Anwendungsfällen ermöglichen. Die Auswahl und Validierung geeigneter Sensoren und Algorithmen für autonome Fahrzeuge steht im Zentrum des Vortrags der Empa-Forscherin Miriam Elser. Roger Halbheer von Microsoft thematisiert das Thema Cybersicherheit im Zusammenhang mit der künstlichen Intelligenz. Felix Bünning, CEO des Start-ups Viboo, zeigt auf, wie KI helfen kann, den Energieverbrauch von Gebäuden zu senken. Marco Schmid, Mitglied der neu gegründeten Fachgruppe KI von Swiss Engineering, berichtet aus der Praxis des Shell Eco-Marathons, wie mit KI eine ungeahnte Energieeffizienz erreicht werden kann.

Einen Tag zuvor, am 2. Oktober in Lausanne, berichtet Professor Hatem Ghorbel von der Haute Ecole Arc über die KI-Nutzung zur Verbesserung von Industrieprozessen. Marco Schmid spricht über die Energieeffizienzgewinne, die durch den Einsatz von KI im Mobilitätsbereich erzielt werden. Die industriellen Anwendungen werden von Abdelkarim Gharbi und Simon Lutz von Siemens beleuchtet, während Clément Therrillion von Salesforce die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz zur Integration von Daten aus verschiedenen Quellen und zur Optimierung von Prozessen demonstriert. Vertreter von Akkodis zeigen, wie KI bei der Personalauswahl und -vermittlung eingesetzt werden kann.

Die Teilnahme an den Tagen der Technik in Lausanne und Dübendorf ist kostenlos. Es stehen noch freie Plätze in begrenztem Umfang zur Verfügung. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.tage-der-technik.ch.