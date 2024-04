Arcplace AG

Arcplace nach ISO rezertifiziert und in Vorbereitung auf ISAE-Prüfung

Arcplace hat erfolgreich die ISO 27001-Rezertifizierung abgeschlossen – ein Zeugnis für über 10 Jahre konsequente Informationssicherheit für die Kunden des unabhängigen Schweizer IT-Dienstleisters. Gleichzeitig arbeitet das Unternehmen erstmals daran, die Wirksamkeit ihres internen Kontrollsystems (IKS) nach ISAE 3402 prüfen zu lassen. Mit diesem weiteren Schritt unterstreicht Arcplace sein Engagement für hohe Sicherheitsstandards.

Die Zertifizierung nach ISO 27001 ist eine weltweit anerkannte Norm, die Organisationen dabei unterstützt, Informationssicherheitsrisiken zu identifizieren, zu bewerten und zu behandeln. Die erneute Zertifizierung von Arcplace – jetzt in der aktuellen Version ISO 27001:2022 – ist das Ergebnis eines langfristigen Engagements für Informationssicherheit. Durch rigorose interne und externe Audits, Schulungen der Mitarbeitenden und kontinuierliche Verbesserungsmassnahmen konnte Arcplace sicherstellen, dass ihre Informationssicherheitspraktiken auf dem neuesten Stand sind und den geforderten Standards entsprechen. «Diese erneute Zertifizierung ist nicht nur eine Bestätigung der Bemühungen von Arcplace, sondern auch ein Versprechen an unsere Kunden und Stakeholder. Sie können darauf vertrauen, dass ihre sensiblen Daten in den Händen eines Unternehmens sind, das sich verpflichtet hat, die hohen Sicherheitsstandards vollumfänglich einzuhalten», erklärt Joachim Aschoff, Chief Operating Officer bei Arcplace.

Informationssicherheit als Commitment

Arcplace bleibt entschlossen, ihre Sicherheits- und Kontrollpraktiken kontinuierlich zu verbessern, um den sich ständig ändernden Bedrohungen und Anforderungen gerecht zu werden und seine Position als Branchenführer zu festigen. Das Unternehmen hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, den ISAE 3402 Typ II Bericht bis zum Herbst dieses Jahres zu erlangen und damit die Effektivität seines internen Kontrollsystems aufzuzeigen. Dieser Bericht, ein international anerkannter Prüfungsstandard, der insbesondere den Kunden aus dem regulierten Bereich des Finanzumfelds dient, ist entscheidend für deren Vertrauen in die Sicherheit und Integrität der Dienstleistungen von Arcplace. Das Unternehmen beweist damit einmal mehr sein Commitment zur Informationssicherheit.

Joachim Aschoff ergänzt: «Als spezialisierter Service Provider, der für andere Unternehmen Aufgaben im Rahmen von IT-gestützten Dienstleistungen übernimmt, ist der ISAE-Standard für Arcplace besonders relevant. Mit dem ISAE 3402 Typ II Bericht werden neben den Kontrollzielen und ihrer Implementierung auch die operative Wirksamkeit dieser Kontrollen stichprobenartig analysiert. Dies bedeutet, dass über einen definierten Zeitraum geprüft wird, ob die Kontrollen tatsächlich funktionieren. Wir erhalten mit dem Prüfbericht daher Gewissheit, ob wir unsere hoch gesteckten Ziele an die Informationssicherheit auch erreichen. Insgesamt ist es sinnvoll, uns anhand des ISAE-Standards prüfen zu lassen – mit dem Typ II Bericht geben wir unseren Kunden, die ihre Dienstleistungen zu uns auslagern, für die eigenen internen Kontrollen die notwendigen Informationen.»

Arcplace AG Das Schweizer Unternehmen Arcplace AG ist ein spezialisierter IT-Dienstleister, der Organisationen bei der Digitalisierung und Automatisierung von dokumentenbezogenen Prozessen sowie bei der elektronischen Archivierung unterstützt.

Seit der Gründung im Jahre 2006 hat Arcplace Lösungen für über 900 Kunden verschiedenster Branchen realisiert. Arcplace ist ein privates und unabhängiges Unternehmen mit einem professionellen Team von über 100 Mitarbeitenden.

Arcplace betreibt ihre Services mit Rechenzentren in der Schweiz und ist nach dem ISO 27001 Standard für Informationssicherheit zertifiziert.

