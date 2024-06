Swiss Engineering STV

Swiss Engineering: Zentralpräsident Crupi im Amt bestätigt

neue Fachgruppe Artificial Intelligence

Bild-Infos

Download

Biel/Bienne (ots)

Die Delegiertenversammlung vom Swiss Engineering hat Giovanni Crupi als Zentralpräsident für eine weitere Amtsperiode wiedergewählt. Der Berufsverband der Ingenieur:innen und Architekt:innen erweitert sein Angebot mit der neuen Fachgruppe Artificial Intelligence.

Giovanni Crupi wird auch weiterhin als Zentralpräsident an der Spitze von Swiss Engineering stehen. Die Delegiertenversammlung wählte Crupi am 8. Juni in Biel mit grosser Mehrheit für eine zweite Amtsperiode mit einer Dauer von drei Jahren. "Ich sehe das Votum der Delegierten als Bestätigung meiner bisherigen Arbeit und als Herausforderung für meine zweite Amtszeit", kommentierte Giovanni Crupi. Der wiedergewählte Präsident will die Mitgliedschaft bei Swiss Engineering noch attraktiver machen. "Dafür wollen wir die Vernetzung unserer Mitglieder und Firmenpartner weiter intensivieren. Ausserdem wollen wir Synergien mit Partnerverbänden identifizieren und gemeinsame Angebote für unsere Mitglieder erarbeiten."

Eine Schlüsselrolle soll dabei die neue gegründete Fachgruppe Artificial Intelligence spielen. Die Delegierten haben der Aufnahme der Fachgruppe bei ihrer Versammlung offiziell zugestimmt. Die neue Fachgruppe wird einen Beitrag leisten, um das Potenzial der künstlichen Intelligenz bestmöglich zu nutzen. Dazu wird sie Informationen Seminare und Veranstaltungen anbieten, um die stetig voranschreitenden Entwicklungen der AI gezielt zu vermitteln. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Rolle der künstlichen Intelligenz im Engineering.

Die neue Fachgruppe wird laut Giovanni Crupi eine Schlüsselrolle bei der Vernetzung der Verbandsmitglieder über ihre jeweiligen Fachgebiete hinaus spielen. "Künstliche Intelligenz ist ein Querschnittsthema. Deshalb dürfen wir uns nicht in den Silos unserer Fachrichtungen verstecken, wir müssen interdisziplinär denken", erklärt der Zentralpräsident. "Die Auseinandersetzung mit dem Thema werde dem Verband neue Impulse geben und dazu beitragen, die Mitgliedschaft gerade für junge Ingenieurinnen und Ingenieure noch interessanter zu machen, so Crupi weiter. "Wir wollen den Bedürfnissen der Ingenieurinnen und Ingenieure von heute gerecht werden".