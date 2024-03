Swiss Engineering STV

SolarButterfly startet Schweiz-Tour mit Partner Swiss Engineering

Am Engineers’ Day, dem 4. März 2024, beginnt SolarButterfly seine Schweiz-Tour in Kreuzlingen. Swiss Engineering unterstützt diese Initiative bereits zum zweiten Mal und setzt damit ein Zeichen für die Förderung erneuerbarer Energien und nachhaltiger Innovationen.

Der Engineers' Day am 4. März 2024 markiert nicht nur den institutionalisierten Tag der Anerkennung für die Ingenieur:innen, sondern auch den Auftakt für ein wegweisendes Projekt: Die Schweiz-Tour 2024 von SolarButterfly. Dieses innovative Konzept wurde an der Hochschule Luzern entwickelt. Es kombiniert ein elektrisch betriebenes Fahrzeug mit einem Tiny House, dessen aufklappbare Solarflügel die Energieversorgung sichern. Swiss Engineering, die interdisziplinäre Plattform der Ingenieur:innen, ist stolz darauf, diese Initiative bereits zum zweiten Mal zu unterstützen.

SolarButterfly setzt Zeichen für ein emissionsfreies Leben

SolarButterfly fährt emissionsfrei und ist ein praktisches Beispiel für ein nachhaltiges Leben ohne CO2-Emissionen. Damit demonstriert das Projektteam, dass der Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren Energien möglich ist. Projektleiter Louis Palmer, der vor 15 Jahren als erster Mensch mit einem solarbetriebenen Auto die Welt umrundete, erklärt: «Mit SolarButterfly möchten wir nicht nur zeigen, dass nachhaltige Mobilität möglich ist, sondern auch die Bevölkerung für erneuerbare Energien sensibilisieren. Die Unterstützung von Swiss Engineering ist dabei von unschätzbarem Wert.»

Die Fahrt zu erneuerbaren Energien

SolarButterfly startet nicht nur die Schweiz-Tour 2024, sondern auch die 3. Etappe seiner Weltumrundung. Nachdem bereits 2022 die ersten 25’000 Kilometer durch Europa und 2023 weitere 27'000 durch Nordamerika zurückgelegt wurden, setzt das Projekt nun seine Reise durch Asien fort, bevor es im Jahr 2025 seinen Abschluss in Südamerika findet. Dabei organisiert das Projektteam Schulbesuche und führt lokale Veranstaltungen durch, um das Bewusstsein für den individuellen Beitrag zum Klimaschutz zu stärken.

Giovanni Crupi, Zentralpräsident von Swiss Engineering, betont die Bedeutung solcher Projekte für die Zukunft: «Als Berufsverband für Ingenieur:innen ist es unsere Verantwortung, innovative Lösungen zu fördern, die eine nachhaltige Energieversorgung ermöglichen. SolarButterfly ist ein Paradebeispiel dafür, wie Technologie und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können.»

Swiss Engineering - die Ingenieur:innen vor Ort

Die Partnerschaft zwischen Swiss Engineering und SolarButterfly symbolisiert den gemeinsamen Einsatz für eine nachhaltige Zukunft und zeigt, dass Innovation und Technologie entscheidend sind, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen. Ab März 2024 ist Swiss Engineering auch an ausgewählten Veranstaltungen in der Schweiz präsent. Ziel ist es, Technologien für neue erneuerbare Energien aufzuzeigen. Das ist ein weiterer Meilenstein im Engagement für den Klimawandel bei Swiss Engineering, dem Berufsverband der Ingenieur:innen.

Kommen Sie vorbei - SolarButterfly und Swiss Engineering sind vor Ort

04. März 2024 in Kreuzlingen TG

19. März 2024 in Kloten ZH

23. März 2024 in Wil SG

26. März 2024 in Bätterkinden BE

02. April 2024 in Affoltern am Albis

16. April 2024 in Basel BS

17. April 2024 in Arlesheim BL

23. April 2024 in Diessenhofen TG

20. April 2024 in Baden AG

26. April 2024 in Frick BL

Zum Programm von SolarButterfly

Engineers’ Day: heute, am 4. März

Beinahe wie abgesprochen startet SolarButterfly am 4. März 2024 die Schweiz-Tour. An diesem Tag, wie jedes Jahr am 4. März, feiern die Ingenieur:innen den Welttag «Engineers’ Day». Dieser Tag wurde von den Vereinten Nationen institutionalisiert und hat zum Ziel, auf die Leistungen der Ingenieur:innen aufmerksam zu machen. In diesem Jahr steht das globale Nachhaltigkeitsziel Nr. 11 «Nachhaltige Städte und Gemeinden» im Fokus, bei dem Ingenieur:innen nachhaltige Lösungen schaffen.

Dabei werden etliche Veranstaltungen von Swiss Engineering durchgeführt.

Info's zum Engineers Day | Zu den Events

Über Swiss Engineering

Swiss Engineering ist die führende interdisziplinäre Plattform der Ingenieur:innen und Architekt:innen in der Schweiz. Mit über 11‘000 Mitgliedern - interdisziplinär - aller Fachrichtungen, Branchen, Tätigkeitsbereichen und Führungsstufen.

