Smartflash verklagt US-Patentamt im Rahmen der gegen Apple laufenden Ermittlungen wegen Betruges

Patrick Racz, Gründer und Erfinder von Smartflash, hat eine Klage von Smartflash gegen das Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten (United States Patent and Trademark Office, USPTO) im Zusammenhang mit Smartflashs laufender zivilrechtlicher RICO-Untersuchung gegen Apple angekündigt.

Der Gesetz über kriminelle Machenschaften und korrupte Vereinigungen (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO) ist ein Bundesgesetz, das die strafrechtliche Verfolgung von Personen und Organisationen ermöglicht, die als Teil eines größeren kriminellen Unternehmens an illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Im Jahr 2015 errang Racz vor Gericht einen überwältigenden Sieg gegen Apple und erhielt von den Geschworenen im Rahmen eines ersten Urteils 533 Millionen US-Dollar wegen vorsätzlicher Vertragsverletzung zugesprochen. Die wichtigsten Argumente und Feststellungen des Falles, nämlich dass Apple die Technologie verletzt und andere dazu angestiftet habe, die Technologie zu verletzen, bleiben bis heute unberührt.

Von 2015 bis 2018 war Racz danach gezwungen, eine Reihe kostspieliger Berufungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten einzulegen, darunter 48 einzelne Fälle vor der Beschwerdekammer für Patentstreitverfahren (Patent Trial Appeal Board, PTAB), wo die Richtergremien mit ehemaligen Anwälten der Beklagten, einschließlich Apple, besetzt waren.

„Wir haben das US-Patentamt in den letzten drei Jahren mit Zähnen und Klauen bekämpft, um Kopien zahlreicher nicht redigierter E-Mails und Dokumente zu erhalten, auf die wir uneingeschränktes Anrecht haben, aber uns blieb keine andere Wahl, als sie zu verklagen," erklärte Racz. „Wir sind entschlossen, unser geistiges Eigentum zu schützen und werden nicht ruhen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist."

In der Klage wird dargelegt, dass das USPTO mehrere von Smartflash im Rahmen des Gesetz über die Informationsfreiheit, (Freedom Of Information Act, FOIA) angeforderte, nicht redigierte Dokumente zurückgehalten habe. Dies sei Teil eines ,,Musters bzw. gängiger Praxis", die den Zugang von Smartflash zu relevanten Regierungsunterlagen unzulässig verzögert und Smartflash daran gehindert habe, seine mehrjährigen Untersuchungen über die Manipulation von PTAB-Gremien und die Besetzung von Gremien fortzusetzen sowie Beweis dafür, wie Smartflash beim USPTO behandelt wurde, und wie das USPTO sich fälschlicherweise auf das Privileg des Beratungsverfahrens berufe, obwohl es keines gebe.

In der Klageschrift wird erläutert, warum die Zurückhaltung von Dokumenten im Zusammenhang mit diesen Fällen beim PTAB eine Angelegenheit großer öffentlicher Bedeutung sei. Zudem wird die Auffassung von Richter Gorsuch vom Obersten Gerichtshof (Supreme Court) in United States gegen Arthrex, Inc., 141 S. Ct. 1970, 1993 (2021) zitiert und auf die Fälle Apple gegen Smartflash beim PTAB verwiesen, bei denen der ehemalige Apple-Patentverteidiger Matt Clements den Vorsitz über Fälle führte, die seinen ehemaligen Arbeitgeber Apple betrafen.

