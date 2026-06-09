Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

G7 : le TCS se mobilise pour assurer son service à la population

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Le Touring Club Suisse a renforcé ses dispositifs de secours, de dépannage et d'assistance afin de garantir la continuité de ses prestations durant le sommet du G7. À l'occasion de cet événement international, des mesures de sécurité et de circulation seront mises en place dans le canton de Genève, entraînant d'importantes perturbations. Pour y faire face, TCS Ambulance Genève a augmenté de 30 % ses effectifs. La Patrouille TCS a également été renforcée afin de maintenir son niveau de service habituel et de soutenir les organisations de secours, notamment dans le cadre du dépannage des véhicules. Les équipes du Livret ETI resteront pleinement mobilisées pour assurer les prestations aux membres.

Les mesures prises par le TCS visent à maintenir le niveau de service habituel pour la population tout en apportant un soutien supplémentaire au dispositif de sécurité et de secours déployé dans le canton. "En tant qu'organisation de service d'urgence, le TCS se doit de répondre à une situation exceptionnelle pour assurer le service à la population", explique Jürg Wittwer, directeur général du TCS.

Un dispositif ambulancier renforcé

TCS Ambulance Genève a augmenté ses effectifs de 30 % pour la durée du sommet. Ce renforcement permettra d'assurer la prise en charge des patients avec le même niveau de qualité et de réactivité que le reste de l'année, tout en assurant un socle sécuritaire supplémentaire pour le G7. Les équipes resteront pleinement mobilisées afin de faire face à toutes les éventualités et de contribuer à la sécurité de la population dans un contexte de forte sollicitation des services d'urgence.

Des patrouilleurs supplémentaires sur le terrain

Le TCS a également renforcé les effectifs de sa Patrouille afin d'assurer le dépannage de ses membres malgré les perturbations attendues sur le réseau routier. Chaque jour, les patrouilleurs du TCS réalisent près de 100 interventions dans le canton de Genève.

En parallèle, le TCS apportera son soutien aux organisations de secours en participant au dépannage et à l'évacuation de véhicules lorsque cela sera nécessaire. Cette collaboration contribuera à maintenir la fluidité des opérations de sécurité et d'urgence durant toute la durée du sommet.

Une assistance ETI pleinement opérationnelle

Les équipes de l'assistance ETI demeurent pleinement mobilisées afin de garantir la continuité des prestations. Elles resteront à disposition notamment pour l'organisation de rapatriements vers la Suisse et notamment à Genève, ou pour toute autre demande d'assistance nécessitant une intervention depuis l'étranger.

Grâce à l'engagement de l'ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, le TCS met tout en oeuvre pour assurer la continuité de ses prestations et accompagner ses membres durant cet événement d'envergure internationale.