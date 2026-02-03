Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Conduite sur neige et sur glace : se former pour mieux maîtriser

Vernier/Ostermundigen (ots)

Cette année, les conditions hivernales peuvent se révéler trompeuses sur les routes. Entre périodes de redoux et vagues de froid accompagnées de neige, les automobilistes doivent faire preuve d'une grande capacité d'adaptation au volant. Avec les vacances de février, de nombreux déplacements sont attendus à travers le pays, notamment vers les régions de montagne, où les conducteurs peuvent être confrontés à des chaussées enneigées ou verglacées. Jusqu'à la fin du mois de février, le TCS propose des cours de conduite hivernale, une occasion de gagner en confiance et d'éviter les accidents.

Cet hiver, les conditions de circulation ont été particulièrement changeantes sur les routes suisses. Brouillard, redoux ensoleillé, chutes de neige et chaussées verglacées se sont succédés, obligeant les automobilistes à redoubler de prudence. En conditions hivernales, même avec un équipement adapté, il est possible de se retrouver rapidement en difficulté. Les erreurs de conduite sont fréquentes : vitesse inadaptée et distance de sécurité insuffisante figurent parmi les plus courantes. "La plupart des gens oublient que la neige allonge considérablement la distance de freinage, explique Adrian Suter, responsable de la formation initiale et continue au Touring Club Suisse. Beaucoup de conducteurs ne savent pas comment réagir lorsque leur véhicule commence à déraper."

Des centres spécialisés pour s'entraîner en conditions réelles

Face à ces conditions exigeantes, s'entraîner dans un environnement sécurisé permet d'acquérir les bons réflexes et d'anticiper les situations à risque. En complément des quinze centres d'entraînement à la conduite accessibles toute l'année en Suisse, le TCS met à disposition, durant la saison hivernale, deux centres spécifiquement dédiés à la conduite sur neige et glace. Situés en montagne, l'un à Zernez, dans le canton des Grisons, et l'autre à Bourg-St-Pierre, dans le canton du Valais, ils offrent des conditions réelles. Jusqu'à fin février, il est possible d'y suivre un stage de conduite hivernale.

De la neige sèche à la glace

Ces infrastructures d'altitude sont spécifiquement aménagées pour la conduite sur neige et sur glace. Elle disposent de pistes préparées permettant de reproduire les différentes configurations hivernales dans un environnement contrôlé et sécurisé. Selon les températures et l'évolution de la météo, les surfaces d'entraînement peuvent passer de la neige compacte à la glace, offrant ainsi des conditions qui peuvent être rencontrées sur les routes de montagne. Ces sites permettent aux automobilistes de s'exercer en toute sécurité, sous la supervision d'instructeurs expérimentés.

Objectif : prévenir les accidents

Les stages de conduite hivernale proposés dans ces centres ont pour objectif principal de renforcer la sécurité routière et de prévenir les accidents. Les participants y apprennent à mieux comprendre le comportement de leur véhicule en conditions difficiles et à adopter les bonnes réactions. La formation débute par un rappel des principes de physiques de la conduite, suivi d'exercices pratiques tels que le freinage d'urgence, le slalom avec transfert de masse ou encore les manoeuvres d'évitement sur surfaces glissantes. Ces exercices permettent d'améliorer la maîtrise du véhicule, d'adapter sa vitesse et d'évaluer correctement les distances de sécurité. Une attention particulière est également portée au confort et au plaisir de conduite, afin d'aborder les conditions hivernales avec davantage de confiance.

Cours de conduite hivernale proposés par le TCS