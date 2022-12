auto-schweiz gratuliert Albert Rösti zur Wahl in den Bundesrat

Bern (ots) - Das dritte Monatsplus in Folge lässt den Rückstand des Schweizer Auto-Marktes auf das Vorjahresniveau weiter schmelzen. Im November sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein insgesamt 21'406 neue Personenwagen auf die Strasse gekommen, 2'581 oder 13,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind in den beiden Ländern 201'197 Neuwagen registriert worden. Damit fehlen nach 11 ...

