Einladung zum St.Gallen Symposium 2022: «Collaborative Advantage»

Die Pandemie und gerade auch der Krieg in der Ukraine zeigen, wie wichtig internationale Zusammenarbeit über die Ländergrenzen hinweg ist. Hier knüpft das 51. St.Gallen Symposium zum Thema «Collaborative Advantage» an, welches am 5. und 6. Mai 2022 auf dem Campus der Universität St.Gallen (HSG) stattfindet. 2022 sind über 1000 Personen aus rund 75 Ländern zu Gast in St.Gallen.

Das 51. St.Gallen Symposium bietet viele öffentliche Sessions, Livestreams, eine Führung am Dienstagabend, 3. Mai 2022, und ein öffentliches Konzert in der Tonhalle St.Gallen am Mittwochabend, 4. Mai 2022. Livestreams auf der Webseite des Symposiums und Podcasts ermöglichen ein digitales Mitverfolgen. Am öffentlichen Forum EcoOst St.Gallen Symposium am 18. Mai 2022 in der Lokremise werden die Erkenntnisse aus dem Symposium in Zusammenarbeit mit den Industrie- und Handelskammern regional diskutiert.

Weitere Informationen finden Sie in der Medienmitteilung auf Deutsch und Englisch sowie im Media Booklet anbei. Medienschaffende sind herzlich willkommen. Das St.Gallen Symposium nimmt Medienanmeldungen für physische oder digitale Teilnahmen gerne bis am 29. April 2022 entgegen:

Kontakt für Medienakkreditierung zum 51. St.Gallen Symposium:

Dr. Frauke Kops, Head of Operations and Communication, St.Gallen Symposium

+41 71 227 20 20, frauke.kops@symposium.org, www.symposium.org

