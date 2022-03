Wandermagazin SCHWEIZ

Neu: Wandermagazin SCHWEIZ 2_2022

Gemeinsam unterwegs

Die neue Ausgabe des Wandermagazin SCHWEIZ steht ganz im Zeichen des Miteinanders. Wo sonst, ausser beim Wandern, nimmt man sich für mehrere Stunden so bewusst Zeit füreinander? Bei welch einer anderen sportlichen Aktivität kann man sich so wunderbar und in Ruhe unterhalten, ohne dass man gleich ausser Puste ist? Schon für Mark Twain lag «der wahre Reiz des Wanderns nicht im Gehen oder in der Landschaft, sondern in der Unterhaltung».

Unsere Frühjahrsausgabe liefert dafür viele Ideen: Vom Familienausflug in den Wildpark bis zur Seniorentour auf dem Alpenblumenweg, von der gemütlichen Planwagentour bis zur Freiluftnacht auf dem Berg.

Aus dem Inhalt

Mit Ross und Wagen durch die Ajoie

Freiluftnacht auf der Dent de Vaulion

Tierpark Goldau

Walliser Ringkuhkämpfe

Kunstfaser oder Wolle?

Höhenrundweg Gryden

Alpenblumenweg Lenk

8 Wandertipps zum Sammeln

Rezepte für unterwegs

Rätsel

Neues aus der Wanderwelt

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch