Zettelwirtschaft ade: FinanceScout24 lanciert revolutionäre App

Bislang waren Versicherungsverträge reine Zettelwirtschaft und hatten nur zu Hause im Regal ihre Gültigkeit. Dass diese Informationen und die Angebote der Versicherungen aber schon lange veraltet waren und es "passendere" Policen gibt, war zweitrangig…

Doch die Digitalisierung hält auch Einzug in die Versicherungsbranche und die Ansprüche der Verbraucher ändern sich stetig. Genau dieses Bedürfnis kann nun mit der neuen Insurance Check App von FinanceScout24 abgedeckt und so viel Geld und Zeit gespart werden.

Wie die "Versicherung to go" funktioniert und was der Frühlingsputz damit zu tun hat, entnehmen Sie der Medienmitteilung im Anhang.

Über FinanceScout24 FinanceScout24 (www.financescout24.ch) ist der erste mitdenkende digitale Partner für die wichtigsten Finanz- und Versicherungsthemen des Lebens. Als One-Stop-Shop ermöglicht FinanceScout24 den Vergleich und Abschluss von Hypotheken, Motorfahrzeug- und Haushaltsversicherungen sowie Konsumkrediten und steht den Usern mit Hintergrundwissen und Beratung rund um diese Themen zur Seite. FinanceScout24 ist Teil der Scout24 Schweiz AG (www.scout24.ch).