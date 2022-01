Wandermagazin SCHWEIZ

Neu: Wandermagazin SCHWEIZ 1_2022

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Raus in die weisse Pracht!

Unsere erste Ausgabe im neuen Jahr steckt voller Ideen für den Winterspass!

Winterspass heisst: Schlitteln, Skifahren, Winterwandern, Eislaufen, Iglus bauen oder auch Schneeschuhlaufen. Zum Beispiel im Tessin, wo der sonnenverwöhnte Monte Bar nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter ein beliebtes Ausflugsziel ist. Und wer in der Capanna Monte Bar übernachtet, geniesst eine prächtige Sicht auf die wunderbar beleuchtete Region um Lugano.

Die neue Ausgabe des Wandermagazin SCHWEIZ steckt voller Ideen für die kalte Jahreszeit: Von der Schneeschuhtour in Engelberg bis zur Winterwanderung mit Matterhornblick, vom Eislaufen auf gefrorenen Seen bis zur winterlichen Rebenwanderung am Bielersee.

Rezensionsexemplare sind erhältlich bei: Wandermagazin SCHWEIZ Redaktion Tel. +41 32 626 40 24 jochen.ihle@rothus.ch