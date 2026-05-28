Krebsliga Schweiz

Brustkrebsfrüherkennung: PINK CUBE Roadshow 2026 in Zürich gestartet

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Brustkrebs-Früherkennungsprogramme können Leben retten. Doch das Wissen darüber ist unzureichend und der Zugang zu solchen Programmen ist kantonal ungleich geregelt. Um darauf aufmerksam zu machen, unterstützt die Krebsliga den PINK CUBE: Der leuchtend pinke Container rollt durch die Schweiz und bringt Brustkrebsvorsorge direkt zu den Menschen. Der Auftakt der Roadshow fand heute in Zürich statt.

Jedes Jahr erkranken in der Schweiz 6800 Frauen an Brustkrebs, 1400 sterben an den Folgen von Brustkrebs.

Die Mammografie ist die wichtigste Untersuchung zur Früherkennung von Brustkrebs. Die Krebsliga empfiehlt Frauen ab 50 Jahren – einem Alter, in dem das Brustkrebsrisiko deutlich steigt – alle zwei Jahre eine Früherkennungsuntersuchung, idealerweise im Rahmen eines qualitätskontrollierten Programms.

Der PINK CUBE bietet im Rahmen einer Roadshow durch die Schweiz kostenlose Beratungen, Tastuntersuchungen und Aufklärung zur Brustkrebsfrüherkennung direkt vor Ort in Stadtzentren, an Bahnhöfen und auf Dorfplätzen an.

Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft der Krebsliga und EUROPA DONNA Schweiz. Ihr Ziel: bessere Aufklärung und flächendeckender, gleichberechtigter Zugang zu qualitätsgesicherten Früherkennungsprogrammen in der Schweiz.

PINK CUBE Roadshow startet in Kantonen ohne Früherkennungsprogramm

Der Zugang zur Früherkennung ist nicht überall in der Schweiz gleich gut: Während 15 Kantone systematische, franchisebefreite Programme zur Früherkennung von Brustkrebs eingeführt haben, fehlt vielerorts ein solches Angebot nach wie vor. In den vergangenen Jahren wurden in diesen Kantonen wichtige Erfolge erreicht:

Im Kanton Basel-Landschaft wurde im Januar 2026 ein Programm eingeführt. Drei weitere Kantone starten 2026 ein entsprechendes Programm: Aargau, Luzern und Schaffhausen.

wurde im Januar 2026 ein Programm eingeführt. Drei weitere Kantone starten 2026 ein entsprechendes Programm: Aargau, Luzern und Schaffhausen. In sieben Kantonen besteht derzeit noch kein Programm. Jedoch haben die Kantone Glarus, Schwyz, Uri und Zug die Einführung beschlossen.

die Einführung beschlossen. In den Kantonen Zürich, Nidwalden und Obwalden fordern politische Vorstösse die Einführung eines Programms.

Mit diesen Botschaften startet heute die PINK CUBE Roadshow 2026.

Mirjam Lämmle, CEO der Krebsliga Schweiz: «Das Ziel ist klar: Es darf nicht vom Wohnort oder der finanziellen und sozialen Situation einer Frau abhängen, ob sie Zugang zu einer systematischen, qualitätsgesicherten Früherkennungsuntersuchung erhält. Deshalb engagieren wir uns für den PINK CUBE und die flächendeckende Einführung von Früherkennungsprogrammen.»

Renate Grünenfelder, Kantonsrätin Zürich: «Die Entwicklungen in den anderen Kantonen zeigen klar: Der flächendeckende Zugang zur Brustkrebsfrüherkennung ist möglich. Umso wichtiger ist es, dass auch im bevölkerungsstärksten Kanton der Schweiz konkrete Schritte folgen.»

Dr. med. Bettina Balmer, Nationalrätin und Kinderchirurgin: «Brustkrebs-Früherkennungsprogramme sind sinnvoll und gehören in den nationalen Krebsplan. Der gleichberechtigte Zugang sollte wohnortunabhängig in allen Kantonen selbstverständlich sein.»

PINK CUBE Vier-Jahres-Daten unterstreichen Handlungsbedarf

Die Ergebnisse der Datenerhebung im PINK CUBE (2022–2025) zeigen die Bedeutung der Aufklärung und des niederschwelligen Zugangs zu qualitätsgesicherten Programmen.

In der Bevölkerung fehlt es an Wissen: 8 von 10 Frauen fühlen sich zwar informiert, gleichzeitig gaben 31% der Frauen an, auf regelmässige Vorsorgeuntersuchungen zu verzichten und 55% tasten ihre Brust nicht regelmässig ab.

Bei insgesamt 1’650 Brustuntersuchungen im PINK CUBE wurden 117 verdächtige Befunde festgestellt, bei denen eine weiterführende Abklärung empfohlen wurde. Bei 5 Frauen wurde aufgrund des Besuchs im PINK CUBE 2025 eine Krebsdiagnose bestätigt und behandelt.

PINK CUBE Roadshow 2026 – Daten, Standorte und medizinische Teams

• 28.05. Zürich, Werdmühleplatz – brustCare Brust-Zentrum Zürich, Universitätsspital Zürich

• 30.05. Luzern, Kornmarkt – Luzerner Kantonsspital

• 12.06. Sarnen, Dorfplatz – Kantonsspital Obwalden

• 19.06. Stans, Dorfplatz – Spital Nidwalden

• 25.06. Liestal, Rathausstrasse – Kantonsspital Baselland

• 13.08. Schaffhausen, Fronwagplatz – Spitäler Schaffhausen

• 05.09. Glarus, Rathausplatz – Kantonsspital Glarus

• 11.09. Schwyz, Mythen Center – Spital Schwyz

• 19.09. Zug, UBS-Platz in der Metalli – Brustzentrum Zentralschweiz, Zuger Kantonsspital

• 26.09. Baden, Schlossbergplatz – Brust Zentrum Hirslanden Klinik Aarau, Kantonsspital Baden

Der Besuch ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Pressebilder vom Auftakt der PINK CUBE Roadshow 2026 in Zürich sind im Presseportal von PINK CUBE ab heute Mittag verfügbar: https://www.presseportal.ch/de/nr/100099670

Kontakt Medienstelle Krebsliga Schweiz Effingerstrasse 40 CH-3001 Bern T +41 31 389 94 01 media@krebsliga.ch www.krebsliga.ch

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation. www.krebsliga.ch