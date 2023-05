Krebsliga Schweiz

Neues Präsidium für die Krebsliga Schweiz

Bild-Infos

Download

Die Delegiertenversammlung der Krebsliga Schweiz hat Prof. Georg Stüssi zum Präsidenten der Krebsliga Schweiz gewählt. Prof. Solange Peters übernimmt neu das Amt der Vizepräsidentin. Der bisherige Präsident Dr. Gilbert Zulian bleibt dem Vorstand als Past President erhalten.

Prof. Dr. med. Georg Stüssi leitet als Chefarzt seit über zehn Jahren das Onkologische Institut der italienischen Schweiz (IOSI) am EOC in Bellinzona. Der im Kanton Zürich aufgewachsene Hämatologe ist seit 2017 Vizepräsident der Krebsliga Schweiz und seit vergangenem Donnerstag neuer Präsident des Verbands. «Ich danke der Delegiertenversammlung für ihr Vertrauen und freue mich sehr auf dieses neue Amt. Gleichzeitig bin ich mir der Verantwortung bewusst, die diese Funktion mit sich bringt: Die Krebsliga ist eine Institution von bedeutender Grösse und langer Tradition», sagte Georg Stüssi anlässlich seiner Wahl in Bern.

Das Amt der Vizepräsidentin übernimmt neu Prof. Dr. med. Solange Peters, MD-PhD. Sie leitet die medizinische Onkologie am Waadtländer Universitätsspital (CHUV) und verfügt über Doktorate in Medizin und Biologie. Seit 2018 ist sie im Vorstand der Krebsliga Schweiz. Zudem leitet sie seit Kurzem den strategischen Rat des Paris-Saclay Cancer Cluster (PSCC). «Krebs ist in der Schweiz die häufigste Ursache für vorzeitige Sterblichkeit. Es ist mir deshalb ein Anliegen, mich im Präsidium der Krebsliga Schweiz dafür einzusetzen, dass künftig weniger Menschen an Krebs erkranken und mehr Menschen einen gerechten Zugang zu Behandlung und Nachsorge von Krebserkrankungen erhalten», sagte Solange Peters.

Dr. med. Gilbert B. Zulian war seit 2017 Präsident der Krebsliga Schweiz und präsidiert seit dem 1. Januar 2023 die Dachorganisation Oncosuisse. Er bleibt als Past President Vorstandsmitglied der Krebsliga Schweiz und wird sein umfassendes Wissen im Krebsbereich damit auch in Zukunft einbringen können.

Kontakt Stefanie de Borba Medienverantwortliche Krebsliga Schweiz media@krebsliga.ch T +41 31 389 93 31

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation. www.krebsliga.ch