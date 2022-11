Beeindruckendes immersives TV-Erlebnis für Fußballfans mit der weltweit führenden Marke für LCD-TV TCL

Hongkong (ots/PRNewswire) - TCL Electronics, einer der dominierenden Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik, stand in der Kategorie der 98-Zoll-Fernseher vom ersten bis zum dritten Quartal dieses Jahres mit dem weltweit größten Marktanteil an der Spitze. Auch in Frankreich, Italien, Australien und Pakistan ...

