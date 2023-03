Krebsliga Schweiz

Tag der Kranken: Krebsbetroffene «Gemeinsam unterwegs»

Rund 400 000 Menschen leben in der Schweiz mit und nach Krebs. Jährlich erkranken 45 000 Personen neu daran. Am 5. März, dem Tag der Kranken, macht die Krebsliga getreu dem diesjährigen Motto «Gemeinsam unterwegs» auf Angebote aufmerksam, die Krebsbetroffene auf ihrem Weg begleiten.

Eine Krebserkrankung bewältigt man nicht alleine. Die Diagnose wirft viele Fragen auf, die Behandlung stellt Familien vor logistische Herausforderungen, in einigen Fällen kommen finanzielle Sorgen hinzu und der Alltag muss neu organisiert werden. In all diesen Situationen steht die Krebsliga an der Seite von Betroffenen und ihrem Umfeld und engagiert sich dafür, dass sie die notwenige Zuwendung und Hilfe erfahren.

Niederschwellige Beratung und Unterstützung

Seit über hundert Jahren begleitet die Krebsliga Krebsbetroffene auf dem gesamten Weg der Erkrankung. Die Fachpersonen der kantonalen und regionalen Ligen sowie das Team des Krebstelefons sind für Betroffene und Nahestehende da und unterstützen sie mit Fachwissen bei einem persönlichen Gespräch, per Mail oder im Chat. Zudem bietet die Krebsliga auch rechtliche Beratung oder in gewissen Fällen finanzielle Unterstützung.

Austausch mit Gleichgesinnten

Unterstützung von Fachpersonen und Nahestehenden ist in allen Phasen der Erkrankung unerlässlich. Doch tut es auch gut, mit Menschen zu sprechen, die aus eigener Erfahrung wissen, was man gerade durchmacht. Aus diesem Grund hat die Krebsliga seit Kurzem eine Plattforum ins Leben gerufen, auf der sich Menschen in ähnlichen Lebenssituationen austauschen können. Diese Peer-Plattform richtet sich an Betroffene und Angehörige, die den Austausch mit Peers suchen – mit Menschen, die wissen, wie es sich mit Krebs lebt. Dieses Erfahrungswissen bringen sie in die Begegnungen ein, die online, telefonisch oder persönlich stattfinden können. In persönlichen Porträts erzählen die Peers von ihren Herausforderungen und Erfahrungen, was sie unterstützt hat, und wie sie ihre Zuversicht und Kraft wiederfanden.

Weitere Informationen

Die Krebsliga berät, unterstützt und informiert Menschen mit Krebs und deren Angehörige. Sie setzt sich gezielt für Prävention und Früherkennung von Krebs ein und fördert die unabhängige Krebsforschung. Als nationaler Verband besteht sie aus 18 kantonalen und regionalen Krebsligen sowie der Dachorganisation, der Krebsliga Schweiz. Sie ist eine vorwiegend durch Spenden finanzierte Organisation.