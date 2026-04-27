Schweizerischer Nationalfonds / Fonds national suisse

Dix ans d'images scientifiques spectaculaires

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Bern (ots)

Le Concours FNS d'images scientifiques 2026 récompense vingt oeuvres allant d'un masque d'oiseau à une rivière souterraine. Depuis dix ans, il a rassemblé plus de 3800 images qui offrent un regard insolite sur la recherche.

Rencontre étrange au fond d'un lac suisse, photomontage documentant le quotidien d'un chercheur solitaire, gros plan d'un grêlon témoignant de sa création dans un nuage : le jury international du Concours FNS d'images scientifiques 2026 a décerné quatre premiers prix et seize distinctions parmi les 314 oeuvres soumises au concours organisé par le Fonds national suisse.

Les images et vidéos gagnantes sont à découvrir aux Journées photographiques de Bienne du 9 au 31 mai 2026. " Notre collaboration avec le Fonds national suisse permet de découvrir la science sous un jour inattendu, note Sarah Zürcher, qui a pris la direction du festival en 2025. Sans relever d'une démarche artistique au sens strict, ces images ouvrent de nouvelles perspectives sur la manière dont la connaissance se construit et se partage. "

Les quatre premiers prix

L'anthropologue Claire Galloni d'Istria de l'Université de Genève remporte la catégorie " Objet d'étude " pour sa photo d'une collègue portant un masque d'oiseau. " Cette photographie permet de transmettre mes réflexions sur la cohabitation entre humains et animaux, explique la chercheuse. Pour moi, la photographie fait plus qu'illustrer : elle produit d'autres formes de connaissances. " Le jury souligne " une mise en scène dramatique et un cadrage radical qui met en avant une obscurité légèrement inquiétante. "

Le premier prix de la catégorie " Femmes et hommes de science " est attribué à Mirjam Widmer, étudiante à l'École supérieure Zentrum Bildung, pour son portrait d'une spéléologue aux prises avec une chute d'eau souterraine. Pour elle, cette photo montre " que la recherche ne se fait pas qu'au laboratoire et que l'acquisition de connaissances exige courage et effort physique ". Le jury relève " un tour de force technique qui maîtrise l'éclairage et la composition et nous plonge dans un univers presque inaccessible ".

Jayant Abhir de l'ETH Zurich remporte la catégorie " Lieux et outils " pour sa photographie de la Lune aperçue à travers la structure câblée d'un télescope situé à 2200 mètres d'altitude à La Palma. " Il y règne une atmosphère assez particulière que je cherche à documenter par la photographie ", raconte le doctorant. Pour le jury, cette " très belle composition confronte le mécanique et le naturel, le proche et le lointain, l'abstraction et la figuration ".

La catégorie " Vidéos " est remportée par Inés Segovia Campos de l'Université de Genève pour sa prise de vue au microscope montrant le mouvement collectif de phytoplancton. " Elle montre comment ces algues unicellulaires s'adaptent à leur environnement et luttent pour trouver leur place ", explique la chercheuse. Le jury a été séduit par cette " prise de vue classique et précise aux couleurs intenses qui nous fait découvrir un monde microscopique ".

Seize mentions ont été attribuées à d'autres oeuvres qui font découvrir l'iridescence délicate d'une mousse, des cristaux de vitamine B scintillants, du bois de balsa couleur rouge sang ou encore la rencontre entre un biologiste et un aigle sur une falaise au Groenland.

Dix ans d'images scientifiques

Lancé en 2017, le Concours FNS d'images scientifiques a rassemblé plus de 3800 images documentant les activités de scientifiques travaillant dans toutes les disciplines et institutions de recherche du pays. Elles sont disponibles sur une galerie en ligne et peuvent être utilisées à des fins non commerciales ainsi que par les médias.

"Depuis dix ans, le concours présente une vision réaliste du travail des scientifiques dans notre pays, commente Torsten Schwede, président du Conseil national de la recherche du Fonds national suisse. Ces images témoignent de l'engagement et de la créativité des jeunes scientifiques qui font progresser la connaissance et ouvrent un dialogue précieux avec la société."

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Le jury 2026

Le jury est présidé par Patrick Gyger, directeur du quartier muséal Plateforme 10 à Lausanne.

Les autres membres du jury sont :

Jessica Hallett, responsable iconographie chez Nature (Angleterre)

Andri Pol, photographe (Suisse)

Tess de Ruiter, curatrice art-science, Rotterdam (Pays-Bas)

Aurélie Saliba, manager crowdsourcing pour Adobe Stock (Allemagne)

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Le texte de ce communiqué de presse et de plus amples informations sont disponibles sur le site Internet du Fonds national suisse.