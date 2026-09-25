Pro Senectute

Prix Chronos 2027 : 30 ans et des milliers de souvenirs

Vevey (ots)

Le Prix Chronos ouvre officiellement son édition 2027 et invite les juniors de 10 à 12 ans ainsi que les seniors à partager une nouvelle aventure de lecture et d'échange. Organisé par Pro Senectute Suisse, ce concours unique en son genre favorise depuis trois décennies les rencontres intergénérationnelles à travers la littérature.

30 ans de rencontres qui changent les regards

Le succès du Prix Chronos repose sur une conviction forte : les histoires peuvent rapprocher les personnes au-delà des générations, des origines ou des parcours de vie. En partageant une lecture, les enfants découvrent l'expérience de leurs aînés. Les seniors, eux, se laissent surprendre par la spontanéité et le regard des plus jeunes. Au fil des échanges, les stéréotypes s'estompent et la curiosité prend le dessus.

Plus qu'un simple concours de lecture, le Prix Chronos constitue une occasion privilégiée de créer des liens, de transmettre des expériences et de découvrir le regard de l'autre à travers les histoires lues.

Au cours de ces trente dernières années, le Prix Chronos est devenu une véritable passerelle entre les générations et un rendez-vous attendu dans de nombreuses écoles et bibliothèques de Suisse romande.

Une sélection 2027 placée sous le signe de l'émotion et de l'aventure

Chocotte , une histoire sensible et pleine d'humour qui invite à dépasser ses peurs

, une histoire sensible et pleine d'humour qui invite à dépasser ses peurs La famille , les amis et la pasta, un récit chaleureux autour de l'amitié, de la famille et de l'entraide

, les amis et la pasta, un récit chaleureux autour de l'amitié, de la famille et de l'entraide Les cinq mômes , une aventure humaine célébrant l'imagination et la solidarité

, une aventure humaine célébrant l'imagination et la solidarité Le trésor de la Grande Dixence, une enquête captivante qui plonge le lecteur au coeur du patrimoine valaisan entre mystère et découverte.

Lire, échanger, voter et célébrer

Au fil des mois, les participants sont invités à lire les ouvrages, à partager leurs impressions lors d'activités et de rencontres intergénérationnelles, puis à voter pour leur livre préféré. Le concours s'adresse aussi bien aux écoles, aux bibliothèques et aux groupes de seniors qu'aux participants individuels.

Lors d'une cérémonie qui se déroulera le 22 avril 2027, le 1er prix sera remis à l'auteure dont l'ouvrage aura recueilli le plus de voix. Chaque participant sera convié pour un moment fort de partage et de célébration.

Retour d'une auteure suisse sélectionnée cette année

" Les histoires ont ce pouvoir extraordinaire de faire dialoguer les générations. Je suis très touchée que Le trésor de la Grande Dixence puisse contribuer à ces belles rencontres intergénérationnelles grâce au Prix Chronos. " - Clarisse Bauwens, auteure de " Le trésor de la Grande Dixence "

Informations générales sur le Prix Chronos

Livres en lice, inscriptions, votes et animations : www.prixchronos.ch