Pro Senectute

Alenka Bonnard succede a Eveline Widmer-Schlumpf

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Berna (ots)

In occasione della Conferenza delle e dei presidenti delle organizzazioni Pro Senectute, Alenka Bonnard è stata eletta nuova presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. La giurista, già membro del Consiglio di fondazione, assumerà la presidenza il 1° aprile 2026, subentrando a Eveline Widmer-Schlumpf, che si dimette dopo nove anni a causa del limite di mandato.

Il 25 marzo 2026, a Berna, la Conferenza delle e dei presidenti di Pro Senectute ha eletto Alenka Bonnard nuova presidente del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera. La giurista 41enne entrerà in carica il 1° aprile 2026. Succede a Eveline Widmer-Schlumpf che, avendo raggiunto il limite massimo di durata del mandato in vigore, lascia la presidenza dopo nove anni.

Alenka Bonnard è da diversi anni membro del Consiglio di fondazione di Pro Senectute Svizzera e vanta una vasta esperienza nell'amministrazione pubblica, negli organi politici e nella gestione aziendale. Nata a Losanna, dispone di comprovate conoscenze delle strutture federali e della collaborazione istituzionale ed è da anni perfettamente a suo agio con le questioni strategiche dell'insieme dell'organizzazione. "Sono molto lieta di sentire il forte sostegno dell'intera organizzazione. Non vedo l'ora di portare avanti il lavoro di successo della mia predecessora presso Pro Senectute Svizzera", ha dichiarato la zurighese d'adozione in occasione della sua elezione.

Con la nomina di Alenka Bonnard, Pro Senectute punta sulla stabilità e sulla continuità, orientando al contempo la guida strategica in modo aperto e lungimirante. "In qualità di madre di due bambini piccoli, per me è fondamentale che vivere a lungo in Svizzera sia un obiettivo ambizioso anche per le generazioni future", afferma Bonnard. Il suo approccio strategico si concentra quindi anche sulle sfide che dovranno affrontare le future generazioni di anziani.

Il Consiglio di fondazione ringrazia Eveline Widmer-Schlumpf per il suo impegno pluriennale alla guida dell'organizzazione e per lo sviluppo sostenibile di Pro Senectute in un contesto sociopolitico molto dinamico.