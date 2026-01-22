Pro Senectute

Pro Senectute lance le Prix Merci lors du congrès national Focus Vieillesse

Bienne

Lors du 2e congrès national Focus Vieillesse de Pro Senectute à Bienne, quelque 400 spécialistes ont échangé sur les chances offertes par la démographie et sur l'importance du bénévolat. La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a souligné le potentiel considérable des personnes âgées pour la société. En lançant le Prix Merci, Pro Senectute exprime sa reconnaissance envers ses plus de 17 000 bénévoles.

Quelque 400 spécialistes de toute la Suisse se sont réunis le 22 janvier 2026 à Bienne à l'occasion du 2e congrès national Focus Vieillesse de Pro Senectute. Sous le slogan " La démographie, une chance - Bonnes pratiques et innovation ", le congrès était consacré aux perspectives sociétales, économiques et politiques du vieillissement.

La vieillesse, une chance pour l'avenir

Les aspects positifs d'une société vieillissante ont été au centre des présentations, des tables rondes et des cinq exposés au choix. Le discours d'ouverture de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a été un moment particulièrement fort. Pour elle, la population âgée constitue une ressource précieuse pour la société : " Il n'y a jamais eu autant de seniors pouvant faire profiter les jeunes générations de leur vaste expérience de vie et de leur expertise professionnelle. "

La valeur du bénévolat est inestimable

Dans cette optique, le bénévolat prend une signification particulière. Lors du congrès Focus Vieillesse, Pro Senectute a lancé le Prix Merci dans le cadre de l'" Année internationale des volontaires 2026 " des Nations Unies. Cette distinction vise à exprimer la reconnaissance de Pro Senectute envers ses plus de 17 000 bénévoles. Le Prix Merci sera décerné pour la première fois fin 2026 à une personne engagée à titre bénévole ou honorifique auprès de Pro Senectute. Parallèlement, Pro Senectute montre par cette initiative les multiples facettes de l'engagement bénévole en faveur des personnes âgées en Suisse. " En réalité, le bénévolat n'est pas gratuit : sa valeur est inestimable ", déclare Eveline Widmer-Schlumpf, présidente du conseil de fondation de Pro Senectute Suisse, interrogée sur l'importance du bénévolat pour l'organisation oeuvrant pour les personnes âgées.