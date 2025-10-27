Pro Senectute

Pro Senectute et innocent se remettent au tricot

Sous le slogan " fait à la main, pour tendre la main ", le fabricant de smoothies innocent reconduit en Suisse son opération de bienfaisance " Tricothon ". En collaboration avec Pro Senectute, innocent invite à nouveau la Suisse à tricoter des petits bonnets. Cette action intergénérationnelle sensibilise les seniors à l'importance des vitamines et associe le plaisir de tricoter à l'occasion de venir en aide aux personnes âgées en difficulté financière. Pour chaque smoothie vendu coiffé d'un petit bonnet tricoté, innocent fait don de 45 centimes pour les personnes âgées.

L'action de bienfaisance " Tricothon " renouvelle son partenariat avec Pro Senectute et fait son retour après plus de dix ans d'absence. Sous le nouveau slogan " fait à la main, pour tendre la main ", innocent et Pro Senectute invitent la Suisse à tricoter des petits bonnets pour les bouteilles de smoothies innocent. Les mordus de tricot sont invités à confectionner des bonnets et à les envoyer jusqu'au 1er juillet 2026 pour cette bonne cause. Dès l'automne 2026, les smoothies coiffés d'un bonnet retrouveront le chemin des rayons réfrigérés des supermarchés.

Avec un peu de laine - et du coeur

Les organisations cantonales de Pro Senectute en Suisse romande et en Suisse alémanique renouent avec cette action et mettent à disposition des points de collecte régionaux pour réceptionner les petits bonnets. Elles mobilisent également leurs réseaux locaux afin de susciter l'intérêt pour ce beau projet, dont le but est de rassembler les générations. Groupes de tricot dans les EMS, familles qui font cliqueter ensemble leurs aiguilles à la maison, étudiants : les amateurs de tricot de tous âges sont invités à laisser libre cours à leur créativité. L'objectif est de tricoter ensemble plusieurs dizaines de milliers de petits bonnets et d'envoyer ainsi un message de solidarité.

Faire le bien, ensemble

En Suisse, près de 300 000 personnes âgées sont touchées ou menacées par la pauvreté. La détresse financière entraîne souvent un risque de malnutrition. " Cette opération apporte une contribution précieuse pour soulager la misère, tout en sensibilisant de manière plaisante à l'importance d'une alimentation riche en vitamines pour les personnes âgées ", se réjouit Alain Huber, directeur de Pro Senectute Suisse. " Avec Pro Senectute, innocent donne un signal clair en faveur de la cohésion, de la responsabilité sociale et bien sûr des bienfaits des fruits et légumes ", explique Carla Bayer, responsable de la région Allemagne-Autriche-Suisse et directrice chez innocent.