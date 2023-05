TUI Suisse Ltd

TUI Suisse erwartet im Sommer Buchungsrekord bei beliebten Zielgebieten

Badeferien und Städtereisen besonders beliebt

Erweitertes Fluganbot ab Basel, Bern, Genf und Zürich

Anhaltender Trend zu höherer Zahlungsbereitschaft und längerfristigen Buchungen

Sommer 2024 so früh wie noch nie buchbar

Zürich, 24. Mai 2023. Nach einem erwartungsgemäss soliden Wintergeschäft mit stabilen Buchungsvolumina leicht unterhalb des Vorpandemieniveaus, steuert TUI Suisse nun auf einen starken Sommer 2023 zu. Der Nachholbedarf der Schweizer Gäste beim Reisen ist ungebrochen, was sich vor allem mit Blick auf die beliebteste Reisezeit des Jahres zeigt. In den vergangenen Wochen und Monaten war die Nachfrage für die Sommersaison besonders gross.

«Die aktuelle Buchungslage ist erfreulich und wir blicken sehr optimistisch auf die Sommersaison», sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director von TUI Suisse. «Für das erwartete Nachfragewachstum haben wir frühzeitig mehr Kapazitäten bereitgestellt. Dies vor allem mit Schwerpunkt auf den klassischen Reisezielen für Badeferien. Aufgrund der anhaltenden positiven Buchungsentwicklung sind wir momentan auf Kurs, in einigen Destinationen sowohl das Niveau des Vorjahres als auch das vom Jahr 2019 zu übertreffen. Insgesamt erwarten wir ein gutes Geschäftsjahr».

Badeferien und Städtetrips besonders hoch im Kurs - neue Trenddestination Sansibar

Badeferien in Europa sind so nachgefragt wie nie. Zu den Top-Destinationen für den Sommer 2023 zählen Mallorca, Antalya, Kreta, Kos und Zypern, wo die Buchungseingänge seit einiger Zeit sogar über dem Vorpandemieniveau liegen. Aber auch andere Reiseformen wie Städtereisen liegen aktuell im Trend. Zu den nachfragestärksten Städten zählen Hamburg, London, Lissabon, Málaga und Barcelona. Bei den besonders begehrten Reisezielen auf der Fernstrecke zeigt sich ein Mix beider Reiseformen. Neben Dubai als Top-Destination kristallisiert sich Sansibar mit der grössten Nachfragesteigerung und damit als neues Trendreiseziel in diesem Sommer heraus. Aber auch New York, die Malediven und die Dominikanische Republik sind sehr beliebt bei den Schweizer Gästen. Im Kreuzfahrtsegment des TUI Spezialisten Cruisetour zeigt sich im Sommer eine erfreuliche Nachfrage für das Mittelmeer, wobei die ebenfalls spürbare Erholung in Folge der Pandemie erwartungsgemäss verzögert ist.

Ausbau des Flugprogramms zu Top-Zielgebieten ab allen Landesflughäfen

Um während der gesamten Saison bis in den Herbst ein breites und attraktives Angebot in den nachfragestärksten Zielgebieten offerieren zu können, hat TUI das Angebot mit ihren Flugpartnern frühzeitig ausgebaut. Ab Basel umfasst das Flugangebot zwei neue Flugverbindungen mit Nouvelair nach Tunesien. Die im Vorjahr eingeführten Ziele Gran Canaria, Fuerteventura, Rhodos, Kos und Kreta werden auch in diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem Flugpartner Enter Air fortgeführt.

Ab Bern bietet TUI mit Rhodos und Zypern zwei neue Reiseziele in Zusammenarbeit mit Helvetic Airways an. Ausserdem startet das Flugprogramm bereits im Juni anstatt im Juli. Wie bereits im Vorjahr umfasst das Angebot ab Bern Flüge nach Antalya, Kos, Kreta sowie Palma de Mallorca.

In Genf stehen den Gästen neu drei wöchentliche Flüge mit Pegasus nach Antalya zur Verfügung. Auch ab Zürich ergänzt TUI das Angebot auf der Mittelstrecke mit einer neuen Pegasus-Verbindung nach Antalya, das mehrmals täglich bedient wird. Neu im Programm sind darüber hinaus Flüge nach Teneriffa und Gran Canaria in Partnerschaft mit Chair und nach Marsa Alam mit Air Cairo. Zudem hat TUI in Kooperation mit Edelweiss das Flugprogramm auf die Kapverden erstmalig bis in den Juni verlängert. Zu allen Top-Destinationen im Sommer wie Mallorca, Kreta, Zypern, Rhodos und Kos stehen mehrmals tägliche Flüge zur Wahl, teilweise an bis zu sieben Tagen pro Woche. Auf der Fernstrecke erreichen Gäste die Malediven neu auch im Sommer zwei Mal wöchentlich mit Edelweiss und auch die neue Trend-Destination Sansibar ist im Sommer jeweils zwei Mal wöchentlich direkt an Zürich angebunden.

Mit Blick auf die beliebte Herbstsaison hatte TUI ihr Angebot ab Zürich bereits im März mit zusätzlichen Flügen und insgesamt mehr Kapazitäten zu den besonders beliebten Destinationen Hurghada und Marsa Alam in Ägypten sowie nach Heraklion und Kos verstärkt.

Trend zu längerem Buchungsvorlauf und grösserer Zahlungsbereitschaft – heterogene Preisentwicklung je nach Zielgebiet

Beim Buchungsverhalten setzen sich im Sommer die grossen Trends aus dem Winter fort. So nähern sich die Buchungsfristen von aktuell etwas über drei Monaten sukzessive dem Vorpandemieniveau von vier Monaten. Zudem ist die Zahlungsbereitschaft der Schweizer Gäste weiterhin hoch, die im Durchschnitt 10-20% mehr für ihre Ferien ausgeben als im Jahr 2019. Bei den Buchungskanälen zeigt sich eine starke Entwicklung der Online-Buchungen. Gleichzeitig schätzen TUI Gäste die persönliche Beratung der Reiseexperten in den TUI Filialen vor allem vor dem Hintergrund der Rückkehr individuellerer und komplexerer Reisen sehr. Die persönliche Beratung und Betreuung bietet den Kunden einen deutlichen Mehrwert und bleibt ein wichtiges Differenzierungsmerkmal.

Auswirkungen auf das Buchungsverhalten hat in der Sommersaison die heterogene Preisentwicklung in den unterschiedlichen Zielgebieten, die neben allgemeinen Preissteigerungen vor allem von Angebot und Nachfrage getrieben ist. Aufgrund eines grossen Angebots und einer verzögerten Nachfrageentwicklung zeigen sich beispielsweise für die Türkei oder für Asien relativ konstante Preise für den Sommer. Bei den klassischen, vor allem in der Hochsaison stark nachgefragten Reisezielen wie etwa Griechenland oder Spanien, kommt es aufgrund der besseren Buchungssituation zu moderaten Preissteigerungen von durchschnittlich 5-10% im Vergleich zum Jahr 2019. Deutlich gestiegene Preise in Verbindung mit teilweise reduzierten Verfügbarkeiten insbesondere bei Hotels, Mietautos und Wohnmobilen zeigen sich hingegen bei Ländern wie den USA, wo der Preisanstieg momentan bei 15-20% liegt und bei denen eine Erholung verlangsamt eintritt. Unabhängig von diesen durchschnittlichen Preisentwicklungen und insbesondere ausserhalb der stark nachgefragten Reisezeiten bietet TUI auch im Sommer 2023 weiterhin in zahlreichen Zielgebieten noch attraktive Last-Minute-Angebote für Kurzentschlossene an.

Winter 23/24 lanciert – Buchungsstart für Sommer 24 so früh wie noch nie

Parallel zum Sommergeschäft hat TUI wie üblich im Mai das Flug- und Hotelportfolio für die kommende Wintersaison geöffnet. Im Fokus steht der Angebotsausbau bei den sonnensicheren Zielen und ein erweitertes Flugportfolio unter anderem ab Zürich, das auf der Fernstrecke Flüge nach Phuket, Malé, Cancun, Sansibar, Mauritius und Punta Cana sowie auf die Seychellen umfasst. Auf der Mittelstrecke wird das Flugangebot durch mehr Verbindungen nach Marrakesch, die Kapverden, die Kanaren und nach Ägypten ergänzt.

Darüber hinaus hat TUI schon jetzt - und damit ein halbes Jahr früher als üblich - das Programm für die Sommersaison des Folgejahres buchbar gemacht. Dadurch profitieren Kunden ab sofort von einem breiten Hotelangebot und einem besonders frühen Zugang zum Flugportfolio. «Wir sehen, dass sich die Buchungsfristen wieder normalisieren und dass unsere Gäste wieder längerfristig buchen. Dies gilt vor allem für die Stammgäste unserer eigenen Hotel- und Clubmarken, denen wir damit die Möglichkeit geben, ihre Wunschferien in ihrem Lieblingshaus entspannt und rechtzeitig zu reservieren», sagt Philipp von Czapiewski. Die beliebten Clubmarken Robinson und TUI Magic Life nehmen ab sofort Reservierungen für Sommer 2024 entgegen und bieten attraktive Frühbucherrabatte bis zu 20 Prozent auf den Clubaufenthalt.

Ab Zürich können Gäste bereits jetzt auf das Flugangebot des TUI Partners Edelweiss zugreifen, das bis einschliesslich Ende Oktober 2024 verfügbar ist. Darüber hinaus stehen tägliche Flüge nach Antalya mit Pegasus sowie tägliche Flüge mit Qatar über Doha nach Bali und Dubai zur Verfügung. Auch Gäste ab Basel und Genf können ab sofort Flüge nach Antalya mit Pegasus buchen.

Zusätzliche Flugverbindungen sowie weitere Hotels aus dem Portfolio werden sukzessive freigeschaltet.

Über TUI Suisse

TUI Suisse Ltd ist das drittgrösste Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt. Als Reisegeneralist ist die TUI ein qualitativ hochwertiger Reise- und Erlebnisanbieter, der das grösste und breiteste touristische Produktportfolio auf dem Schweizer Markt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Das Produktportfolio reicht von Pauschalreisen über Touren und Aktivitäten an der Zieldestination bis hin zu Kreuzfahrten, Mietautos und Wohnmobilen. Neben der Kernmarke TUI gehören die Marken airtours und Cruisetour zum Unternehmen. Der Vertrieb läuft über mehr als 50 eigene Reisebüros in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz und das eigene Online-Portal www.tui.ch sowie über 450 Partner-Reisebüros in der gesamten Schweiz.

TUI Suisse Ltd ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Group. Als einer der weltweit führenden Touristikkonzerne bietet er integrierte Services aus einer Hand. Zur TUI Group gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Grossbritannien. Zum Konzern zählen ausserdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards.

