TUI Suisse Ltd

Städte am Meer sind Top-Aufsteiger 2023 bei TUI Suisse

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Städte am Meer sind Top-Aufsteiger 2023 bei TUI Suisse

TUI baut Städteangebot weiter aus

Hamburg und London führend im Gesamtranking

Neueröffnung: Riu Plaza London Victoria

Beliebteste Stadt am Meer ist Barcelona

Tausende City-Touren und Erlebnisse im Programm

Zürich/Barcelona 3. April 2023. Gute Nachricht für alle Städtereisenden: TUI legt zur Sommersaison 2023 das grösste Portfolio aller Zeiten auf: über 16.000 Städtehotels in Europa, kombinierbar mit über 8.000 Flügen und Tausenden Events und Erlebnissen. Damit ist TUI der grösste Veranstalter für Städtereisen in Europa und baut ihre Marktposition noch weiter aus. Städtereisen liegen aktuell im Trend. Hamburg und London führen das Ranking der Volumenziele an. Die Hansestadt punktet bei den Reisenden vor allem mit ihrer einzigartigen Atmosphäre, den zahlreichen Sehenswürdigkeiten und dem grossen Eventangebot. Insbesondere die Musicals von Stage Entertainment, wie König der Löwen und die Eiskönigin, werden in Hamburg gern hinzugebucht. London, bekannt für Attraktionen wie Buckingham Palace, Big Ben und London Eye, liegt auf Platz 2. In diesem Jahr eröffnet das Riu Plaza London Victoria im bekannten Londoner Stadtteil Westminster, unweit der beliebtesten Sehenswürdigkeiten.

Top 5-Städte im Sommer 2023 :

1. Hamburg

2. London

3. Lissabon

4. Málaga

5. Barcelona

Aber auch andere Städte stehen in diesem Jahr hoch im Kurs und insbesondere City-Pakete mit Flug sind zunehmend gefragt. «Eindeutiger Favorit unserer Schweizer Gäste in diesem Sommer sind Städte am Meer, in denen man sowohl kulturell viel erleben als auch am Strand entspannen kann,» sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse. «Die beliebteste Stadt mit Lage am Meer ist Lissabon, Málaga ist mit den grössten Zuwächsen für den Sommer unser Aufsteiger Nr. 1. Aber auch andere Städte wie Barcelona, Porto und Amsterdam kommen zurück, dort nähern sich die Buchungen stark dem Vorpandemieniveau. Unsere Gäste buchen Städtereisen wie bisher bevorzugt als Pauschalreise inklusive Anreise mit dem Flugzeug als beliebtestes Transportmittel,» so von Czapiewski weiter.

Noch bis zum 30. Mai profitieren Reiselustige bei TUI Suisse von attraktiven Angeboten für Städtereisen und Erlebnissen mit Reisezeitraum bis zum 31.12.2023, die über tui.ch oder eine TUI Filiale buchbar sind.

Über 215.000 Touren und Aktivitäten weltweit

Egal ob reine Städtereise oder Badeurlaub, Ausflüge geniessen bei Feriengästen einen hohen Stellenwert. Das TUI Portfolio umfasst weltweit über 215.000 Touren und Aktivitäten. Besonders authentische Reiseerlebnisse bieten die 650 TUI Collection Ausflüge, die auch konkrete Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wie eine Minimierung der Umweltauswirkungen und eine Teilhabe der lokalen Bevölkerung. In Zusammenarbeit mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) hat TUI als erstes Unternehmen der Branche begonnen, globale Nachhaltigkeitsstandards auch auf sein Ausflugsportfolio anzuwenden. Über 200 TUI Collection Erlebnisse, vor allem in Spanien, haben diesen umfassenden Prozess bereits durchlaufen und erfüllen die globalen Nachhaltigkeitsstandards.

Über TUI Suisse

TUI Suisse Ltd. ist das drittgrösste Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt. Als Reisegeneralist ist die TUI ein qualitativ hochwertiger Reise- und Erlebnisanbieter, der das grösste und breiteste touristische Produktportfolio auf dem Schweizer Markt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Das Produktportfolio reicht von Pauschalreisen über Touren und Aktivitäten an der Zieldestination bis hin zu Kreuzfahrten, Mietautos und Wohnmobilen. Neben der Kernmarke TUI gehören die Marken airtours und Cruisetour zum Unternehmen. Der Vertrieb läuft über mehr als 50 eigene Reisebüros in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz und das eigene Online-Portal www.tui.ch sowie über 450 Partner-Reisebüros in der gesamten Schweiz.

TUI Suisse Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Group. Als einer der weltweit führenden Touristikkonzerne bietet er integrierte Services aus einer Hand. Zur TUI Group gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Grossbritannien. Zum Konzern zählen ausserdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 130 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und rund 1.200 Reisebüros. Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards.

Sonja Ptassek Corporate Communications TUI Suisse | Friesenbergstrasse 75 | Postfach | 8036 Zürich | Schweiz Tel.: +41 (0)44 455 40 54 E-Mail: medien@tui.ch www.tui.ch