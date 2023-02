TUI Suisse Ltd

TUI Suisse lanciert Podcast Tschüss&Ciao"

TUI Suisse lanciert Podcast „Tschüss&Ciao"

Zürich, 27. Februar 2023. „Tschüss&Ciao" heisst der eigene Podcast, den TUI Suisse neu gestartet hat und bei dem ganz persönliche Erlebnisse von bekannten Schweizer Persönlichkeiten zum Thema Reisen im Mittelpunkt stehen. Zu Wort kommt jeweils ein Gast aus beispielsweise dem Musik-, Sport- oder Schauspielbereich, der über eine ausgewählte Feriendestination und seine individuellen Erfahrungen rund um die Destination erzählt sowie Tipps zu seinen Lieblingsrestaurants, Ausflügen, Stränden oder Unterkünften gibt. Die Auswahl der Destinationen ist breit gefächert und reicht von bekannten und beliebten Reisezielen bin hin zu kleinen Nischendestinationen.

„Durch Erlebnisse beim Reisen entstehen Emotionen, die sich am besten über das Erzählen von

persönlichen Geschichten transportieren lassen. Genau das möchten wir mit unserem neuen Podcast erreichen und das Publikum gleichzeitig auf sympathische Art und Weise zum Reisen inspirieren", sagt Philipp von Czapiewski, Managing Director TUI Suisse.

Persönliche Geschichten ergänzt durch praktische Reiseinformationen

Geführt werden die einzelnen Gespräche von der Fernsehmoderatorin Nadja Zimmermann. Um die Folgen so informativ und inspirierend wie möglich zu gestalten, werden die Folgen mit praktischen Reisehinweisen von TUI ergänzt. In der ersten Folge berichtet Melanie Winiger über ihre Erfahrungen in den USA, wo sie mehrere Jahre gelebt hat. Als Kennerin des Landes erzählt sie, wie sie das Land bereist sowie Land und Leute kennengelernt hat.

Der rund 30- bis 40-minütige Podcast erscheint einmal im Monat und ist auf www.tui.ch/podcast sowie über Spotify, Apple, Google oder Amazon abrufbar.

Über TUI Suisse

TUI Suisse Ltd. ist das drittgrösste Touristikunternehmen auf dem Schweizer Markt. Als Reisegeneralist ist die TUI ein qualitativ hochwertiger Reise- und Erlebnisanbieter, der das grösste und breiteste touristische Produktportfolio auf dem Schweizer Markt zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis anbietet. Das Produktportfolio reicht von Pauschalreisen über Touren und Aktivitäten an der Zieldestination bis hin zu Kreuzfahrten, Mietautos und Wohnmobilen. Neben der Kernmarke TUI gehören die Marken airtours und Cruisetour zum Unternehmen. Der Vertrieb läuft über mehr als 50 eigene Reisebüros in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz und das eigene Online-Portal www.tui.ch sowie über 450 Partner-Reisebüros in der gesamten Schweiz.

TUI Suisse Ltd. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TUI Group. Als einer der weltweit führenden Touristikkonzerne bietet er integrierte Services aus einer Hand. Zur TUI Group gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 16 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Grossbritannien. Die globale Verantwortung für nachhaltiges

wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards.

