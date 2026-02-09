Responsible Hotels of Switzerland

Appenzeller Huus wird Mitglied bei den Responsible Hotels of Switzerland

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Zürich, 9. Februar 2026 – Das Huus Quell von Appenzeller Huus ist neu Mitglied bei Responsible Hotels of Switzerland (RHS). Mit dem Beitritt schliesst sich das Haus einem Netzwerk an, das für verantwortungsvollen Tourismus, gelebte Werte und eine starke Verankerung in der Region steht.

Das Huus Quell ist Teil von Appenzeller Huus und verkörpert eine moderne Form der Gastfreundschaft, die auf Achtsamkeit, Ruhe und einem respektvollen Umgang mit Mensch und Natur basiert. Regionalität, Authentizität und bewusster Genuss sind zentrale Elemente des Hauses – Werte, die auch Responsible Hotels of Switzerland prägen.

„Mit dem Beitritt zu Responsible Hotels of Switzerland bekräftigen wir unsere Haltung, Verantwortung für die Region und unsere Gäste zu übernehmen. Wir wollen Orte schaffen, an denen Menschen zur Ruhe kommen und gleichzeitig die Verbundenheit zur Kultur und Natur des Appenzellerlands spüren“, sagt Jan Schoch, Besitzer und General Manager von Appenzeller Huus.

Responsible Hotels of Switzerland vereint ausgewählte Schweizer Hotels, die sich aktiv für verantwortungsvolles Handeln einsetzen und ökologische, soziale sowie wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Die Mitgliedschaft basiert auf klar definierten Kriterien und einem kontinuierlichen Engagement der Betriebe.

Mit dem Huus Quell wird das Netzwerk um ein Haus ergänzt, das Gästen einen entschleunigenden Rückzugsort bietet und die Werte der Region Appenzell zeitgemäss interpretiert.

ÜBER DIE RESPONSIBLE HOTELS OF SWITZERLAND

Die Hotelgruppe Responsible Hotels of Switzerland wurde im Januar 2022 gegründet. Sie vereint Leadbetriebe der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Die Mitglieder sind eigenständige, charakterstarke Betriebe an schönen Orten und von hoher Qualität. Die Gäste sind so anspruchsvoll wie die Häuser selbst – sie wollen herzerfrischend, entbehrungsfrei und verantwortungsbewusst geniessen. Responsible Hotels of Switzerland bietet Gästen mit hohem Anspruch an verantwortungsvolles Reisen eine klare Lösung: die nachhaltigen Schweizer Hotels. www.responsiblehotels.ch

Responsible Hotels of Switzerland Chantal Cartier +41 79 512 43 37 media@responsiblehotels.ch

Weiteres Material zum Download Dokument: 2026-02-09_Appenzeller Huus.docx