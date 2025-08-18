Neue Folge "Bella Italia - Camping auf Deutsch": von Italien in die USA

RTLZWEI

Die Fingerhuth-Clique auf einem typisch amerikanischen BBQ-Festival

Sascha Bohner auf Abwegen in den USA

Die "Bella Italia"-Protagonisten machen Urlaub in den USA. Dabei werden sie vor ganz neue Herausforderungen gestellt - vom Ausleihen des Wohnmobils bis hin zur Campingplatzsuche. Trotz allem erfüllt sich für die Camper auch ein großer Lebenstraum, den sie so schnell nicht vergessen werden. Neue Folgen von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" - montags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.

Für die Clique rund um Familie Fingerhuth wird der Campingtrip in die USA zu einem wahren Traum. Gleich nach der Ankunft auf einem der wohl größten Campingplätze des Landes entdeckt Sascha einen typisch amerikanischen Lkw. Schon der Anblick lässt sein Herz höherschlagen und als der Besitzer ihm sogar anbietet, eine Runde damit zu fahren, kann er sein Glück kaum fassen. Auch für Mike geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Gemeinsam besucht die Clique ein amerikanisches BBQ-Festival, auf dem der leidenschaftliche Grillmeister stolz seine selbst kreierten Grillgewürze vorstellt. Wie gut werden sie bei den Gästen ankommen?

Auch Sascha Bohner ist mit seiner Schwester, Freundin Raffaela, seinem Cousin und dessen Ehemann in den USA gelandet. Für die bunt gemischte Truppe steht ein Roadtrip auf dem Programm. Doch als sie am vermeintlichen Ziel ankommen, finden sie verschlossene Schranken vor. Haben sie etwa den falschen Campingplatz angesteuert?

Setty und ihr Freund Tenner starten unterdessen in ihren ersten gemeinsamen Liebesurlaub: Mit einem Wohnwagen wollen sie quer durch die USA reisen. Schon zu Beginn gibt es Schwierigkeiten - ein merkwürdiges Geräusch zwingt sie zu einem unfreiwilligen Stopp. Können die beiden das Problem beheben?

Auch Peter und Angelika erreichen schließlich die USA. Ihr erstes Ziel: das reservierte Wohnmobil beim Verleih abholen. Vor Ort steht alles bereit, aber als ein Mitarbeiter ihnen die wichtigsten Handgriffe erklärt, verstehen die beiden nur Bahnhof ...

Die Sendung wird von STORYHOUSE produziert. Ausstrahlung am 18. August 2025, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.

Über "Bella Italia - Camping auf Deutsch":

Der Campingplatz Marina di Venezia ist als größter Campingplatz Europas ein ganz besonderer Mikrokosmos. Mehr als 12.000 Camper kommen jedes Jahr hierher, die meisten von ihnen sind deutsche Gäste. Mit einem riesigen Wasserpark, Restaurants und Supermärkten bietet der Platz viel Abwechslung und einen Blick auf die Lagunenstadt Venedig. Die Doku-Soap "Bella Italia - Camping auf Deutsch" begleitet die Urlauber in der schönsten Zeit des Jahres und zeigt die facettenreichen Erlebnisse der Gäste - von großen Freuden und glücklichen Momenten bis hin zu den kleinen und großen Dramen, die sich im Urlaub abspielen können.