Entspannung und Energie tanken: Im Park Hotel Vitznau kurz die Zeit anhalten

Die Tage werden kürzer, die Weihnachtsvorbereitungen laufen auf Hochtouren, und der Jahreswechsel rückt näher – eine Zeit, die oft mehr Stress als Besinnlichkeit mit sich bringt. Doch dieses Jahr wird alles anders. Das Park Hotel Vitznau lädt ein, die Vorweihnachtshektik hinter sich zu lassen und eine luxuriöse Auszeit an der winterlichen Riviera des Vierwaldstättersees zu geniessen. Tiefenentspannung garantiert!

Wo der Alltag weit weg ist

Das Fünfsterne-Deluxe-Hotel Park Hotel Vitznau liegt malerisch an der «Riviera am Vierwaldstättersee», und wird im Stile eines privaten Gästehauses geführt. Herzstück des Hotels ist der 1500 m² grosse Spa-Bereich, in der Körper und Geist gleichermassen verwöhnt werden. Diese Oase der Ruhe wird zum Mittelpunkt des luxuriösen Aufenthalts im Rahmen des exklusiven, zeitlich limitierten Wellness-Pakets.

Entspannung und Energie tanken

Sobald Gäste den Spa-Bereich des Luxushotels betreten, tauchen sie in eine andere Welt ein. In eine Wasserwelt mit Hunderten von Fischen, die sich im raumhohen Meerwasser-Aquarium tummeln, um genau zu sein. Die Architektur des Spas mit ihren klaren Linien und Formen, das Spiel von Licht und Schatten und die Materialien Glas, Marmor und Corian beruhigen das Auge und sorgen für ein angenehmes Ambiente. Die Einrichtungen reichen von einer finnischen Sauna und einer erfrischenden Eisgrotte bis hin zu einem 21 Meter langen und neun Meter breiten beheizten Infinity-Pool – der zu den schönsten Pools der Schweiz zählt – und den Horizont und den Vierwaldstättersee nahtlos ineinander übergehen lässt. Für neue Energien sorgen Massagen und Anwendungen, darunter eine 50-minütige Signature-Massage und eine La Prairie Gesichtsbehandlung.

Exklusive Partnerschaft: Park Hotel Vitznau und La Prairie

«Wir freuen uns, mit dem Park Hotel Vitznau und der renommierten Marke La Praire, eine der wenigen exklusiven Partnerschaften in der Schweiz zu repräsentieren. Diese Zusammenarbeit bringt erstklassige Schweizer Hautpflege-Expertise direkt zu unseren Hotelgästen. Die Philosophie von La Prairie, wissenschaftliche Innovation mit zeitlosem Luxus zu verbinden, ergänzt perfekt unser umfassendes Wellness-Angebot. Diese Partnerschaft steht für höchsten Anspruch und ein unvergleichliches Erlebnis von Luxus und Wohlbefinden», erläutert Mathias Rohner, Managing Director des Park Hotels Vitznau.

Ein harmonisches Umfeld

Mit nur 48 individuell designten Residenzen, Suiten und Junior Suiten bietet das Park Hotel Vitznau seinen Gästen hohe Privatsphäre, Exklusivität und Diskretion. Neben Kunst und Kultur spielt zudem vor allem Kulinarik eine wesentliche Rolle für das ganzheitliche Verwöhnprogramm. Das Restaurant focus ATELIER (18 Gault Millau-Punkte und zwei Michelin Sterne) unter der Leitung von Sternekoch Patrick Mahler verwöhnt mit einer kreativen Küche, die Aromen und Kontraste harmonisch vereint. Für Liebhaber:innen von Grillgerichten bietet das Grill Restaurant & Seeterrasse unter der Regie von Felix Kattchin (15 Gault Millau-Punkte) raffinierte Gerichte, die traditionelle Techniken mit modernen Trends verbinden.

Das Wellness-Paket – «Best of» für Körper und Geist

Die Leistungen des exklusiven Wellness-Pakets mit zwei Nächten Mindestaufenthalt, das bis zum 5. Januar 2025 und ab dem 6. März 2025 (ausgenommen Weihnachten und Neujahr) verfügbar ist:

Übernachtung in gebuchter Zimmerkategorie, inklusive Frühstück

Upgrade nach Verfügbarkeit

Individueller Willkommensgruss

6-Gang Menü im Restaurant focus ATELIER , inkl. Weinbegleitung*

, inkl. Weinbegleitung* 4-Gang Menü im Grill Restaurant & Seeterrasse , inkl. Weinbegleitung*

, inkl. Weinbegleitung* Zugang zur Wellness und Spa Area

50-minütige Manicure und Pediküre für Sie und für Ihn

60-minütige La Prairie Signature-Gesichtsbehandlung für Sie und für Ihn

50-minütige Signature-Ganzkörpermassage für Sie und für Ihn

Glas Champagner oder ein Cocktail während einer der Behandlungen

Preise pro Zimmer bei Doppelbelegung und zwei Nächten (ab):

Junior Suite mit Berg- oder Seeblick: CHF 4990.– (ohne Weinbegleitung: CHF 4530.–)

Suite mit Berg- oder Seeblick: CHF 5190.– (ohne Weinbegleitung: CHF 4730.–)

Residenz mit Seeblick: CHF 7790.– (ohne Weinbegleitung: CHF 7330.–)

Das Angebot ist nicht kombinierbar mit anderen Packages und gilt auf Anfrage sowie Verfügbarkeit.

Park Hotel Vitznau

Das über 100-jährige Fünfsterne-Deluxe-Hotel wird seit 2020 im Stil eines privaten Gästehauses geführt. Das Haus am Vierwaldstättersee verfügt über 48 individuell gestaltete Suiten und Residenzen.

Zum kulinarischen Angebot gehören gleich drei prämierte Restaurants: das Fine-Dining-Restaurant Focus ATELIER mit Küchenchef Patrick Mahler (2 Michelin-Sterne, 18 Punkte Gault&Millau), das Grill Restaurant & Seeterrasse unter der Leitung von Felix Kattchin (15 Punkte Gault&Millau) sowie das Restaurant PRISMA Expérience. Die Verlinde Bar, exklusive Private Dining-Räumlichkeiten sowie ein Chef’s Table runden die gastronomische Vielfalt im Park Hotel Vitznau ab. Der Weinkeller des Hauses mit 35’000 Flaschen und 4‘500 Positionen gehört zu den exklusivsten der Welt.

Konferenzsäle und Eventlokalitäten mit modernster technischer Ausstattung für Seminare und Meetings mit bis zu 140 Personen stehen ebenfalls zur Verfügung.

Das Spa des Hauses (1500 m2) verfügt über einen beheizten Infinity-Aussenpool, Sanarium, Eisgrotte, privater Seezugang, Massage, Kosmetik und Fitnessbereich sowie über ein grosses Aquarium.

Geführt wird das mehrfach preisgekrönte Fünfsternehotel von Managing Director Mathias Rohner und ist Teil der Hospitality Visions Lake Lucerne AG. Das Park Hotel Vitznau ist Mitglied bei The Leading Hotels of the World, den Swiss Deluxe Hotels, Virtuoso, American Express Fine Hotels & Resorts, falstaff Hotel Collection, Forbes Travel Guide sowie bei der Vereinigung GRANDES TABLES SUISSES und LES GRANDES TABLES DU MONDE.

Im Frühling 2023 wurde das Park Hotel Vitznau von der renommierten «NZZ am Sonntag» als bestes Grandhotel der Schweiz ausgezeichnet.

Die Pühringer Foundation Group

Die Gruppe betreibt vier Hotels als Drehscheibe für ihre Förderprojekte: das Campus Hotel Hertenstein, das Park Hotel Vitznau, das Neuro Campus Hotel DAS MORGEN in Vitznau sowie das klassizistische Palais Coburg in Wien, das die Pühringer Foundation 1997 erwarb und 2000 bis 2003 zu einem Luxushotel mit zwei Gourmet-Restaurants umbaute. Geführt werden die Betriebe von der Hospitality Visions Lake Lucerne AG, welcher Urs Langenegger als CEO vorsteht. Mit seiner Stiftung engagiert sich der österreichische Investor Peter Pühringer seit mehr als 25 Jahren für Forschung, Aus- und Weiterbildung in den Kernbereichen Health & Wealth, Entrepreneurship und Hospitality.

Für Reservationen und Anfragen PARK HOTEL VITZNAU Seestrasse 18 6354 Vitznau (Schweiz) Telefon +41 41 399 60 60

Medienkontakt Schweiz, Deutschland und Österreich ESTHER BECK Public Relations Esther Beck Bim Zytglogge 1 3011 Bern (Schweiz) Telefon +41 31 961 50 14