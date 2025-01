PLAYMOBIL

Playmobil auf der Internationalen Spielwarenmesse in Nürnberg mit neuer Markenpositionierung und brandneuem Spielkonzept

Nürnberg (ots)

"Zukunft ist jetzt": die Neuausrichtung der Marke

Sky Trails - die aufregendste Spiel-Innovation des Jahres mit unendlichen Spielmöglichkeiten

Neue Spielwelten für grenzenlosen Spielspaß

Nach der Ankündigung vom "Aufbruch in die Zukunft" auf der Spielwarenmesse im vergangenen Jahr, folgt bei Playmobil 2025 die Einlösung dieses Versprechens. Das neue Motto lautet: "Zukunft ist jetzt".

Mit einer neuen und zukunftsfähigen Markenpositionierung und Kommunikationsstrategie wird Playmobil zur Dachmarke mit frischem Markenauftritt, kreativen Kampagnen und namhaften Kooperationen. Unterstützt wird das mit einem neuen Produktportfolio und starken Innovationen. Ziel ist es, die Markenrelevanz zu stärken, neue Zielgruppen zu erschließen und die Globalisierung der Marke Playmobil voranzutreiben.

Die Philosophie von Playmobil bleibt dabei immer im Fokus: "Kinder zu inspirieren, ihre Fantasie und Neugierde zu beflügeln und ihr Selbstbewusstsein zu stärken ist ein ureigenes Versprechen, dem Playmobil weltweit nachkommt. Wir stehen als Marke dafür, unendliche Spielwelten zu bieten und die Fantasie zu fördern. Mit Playmobil sind Kinder Regisseure und Schauspieler ihrer eigenen Geschichte", betont Playmobil-Vorstand Bahri Kurter.

Neues Action- und Konstruktions-Spiel für neue Zielgruppen

Mit der Weltneuheit Sky Trails betritt Playmobil völlig neue Wege und präsentiert ein einzigartiges Spielsystem mit unendlichen Möglichkeiten.

Sky Trails ist ein neues, haptisches Actionspiel, das gleich drei Spielwelten miteinander verbindet: Bauen, Action und kreatives Spiel. Quer durchs Kinderzimmer können Kinder und auch Erwachsene die aufregendsten Parcours konstruieren und aufbauen, Figuren durch die Luft sausen lassen und dabei ihre eigenen, abenteuerlichsten Geschichten erfinden. "Wo bei anderen Spielzeugwelten der Spaß nach dem Aufbau zu Ende ist, nimmt das Spiel bei Sky Trails erst richtig Fahrt auf," so Bahri Kurter.

Für die Entwicklung von Sky Trails wurde ein strategischer, zu 100 Prozent kundenorientierter Ansatz gewählt. Mehrere tausend Kinder und Eltern wurden im Rahmen von qualitativen und quantitativen Marktforschungsstudien befragt.

Ausgiebige Produkttests in Deutschland, Frankreich und den USA haben gezeigt, dass Sky Trails eines der stärksten Pretest-Produkte ist, das je auf den Markt gekommen ist. 85 Prozent der befragten Kinder und Eltern in allen drei Ländern waren von dieser Spielidee begeistert und fast alle Kinder wollten Sky Trails direkt behalten. Da müssen sie sich allerdings noch ein wenig gedulden: Auf den Markt kommt "Sky Trails" ab Herbst 2025.

Neue Playmobil-Spielwelten für grenzenlosen Spaß

Gleichzeitig bleibt Playmobil seinen Wurzeln treu und bietet auch in seiner Kernkompetenz - dem Rollenspiel - neue, innovative Spiel-Sets an. Das Portfolio wurde mit neuem Konsumentenfokus, zeitgemäßen Themenwelten und moderner Umsetzung neu aufgestellt.

So erweckt zum Beispiel die neue Serie "Vacation on the beach" bei Kindern jede Menge Sommerferiengefühl: vom mit der Feuerqualle kämpfenden Kite-Surfer über das Banana Boat bin hin zum coolen Eiswagen.

In der neuen "Animals & Friends" Welt werden Kinderträume wahr: hier können sie mit ihren Lieblingstieren rund um die Uhr in einer bunten Mensch-und-Tier-Welt zusammenleben und mit Jeep, Villa und Heißluftballon spannende Abenteuer erleben.

Jede Menge zusätzliche Action bieten die beliebten Klassiker, wie zum Beispiel die Action Heroes: mit einer neuen Polizeistation, dem Polizei-Porsche, dem Piratenhafen und vielem mehr.

Auch die Zielgruppe Kidults kommt im neuen Sortiment auf ihre Kosten: Die kultige Asterix-Serie wird ausgebaut, es gibt neue Autos im trendigen Miniformat und das Angebot rund um die beliebte Animations-Serie "Miraculous" wird erweitert.

Bahri Kurter: "Wir freuen uns auf die Umsetzung unserer Strategie mit vielen tollen Sky Trails- und Playmobil-Abenteuern für Groß und Klein in 2025. Zukunft ist jetzt!"