RTLZWEI

Doppelfolge am 24. Juli "Oksana & Family - Alles auf Anfang": Abwasserprobleme, Jobsuche und Tonstudiobesuch

München

Abwasseralarm im Wohnmobil und Songaufnahme mit der Familie

Doppelfolge am Donnerstag, den 24. Juli 2025, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Auf ihrem abenteuerlichen Roadtrip steuern die Kolenitchenkos einen Dinosaurierpark an - doch das Wohnmobil macht Probleme. Während Daniel mit dem fast vollen Abwassertank kämpft, bleibt Oksana gelassen. In den Indian Canyons will sie ihm zeigen, wie schön ihre neue Heimat ist - und ihn endgültig von einem Leben in den USA überzeugen. Zurück in Las Vegas sucht Daniel nach beruflichen Perspektiven, während Oksana für Familienzeit sorgt - inklusive Songaufnahme im Tonstudio und viel emotionalem Trubel. "Oksana & Family - Alles auf Anfang" ist am 24. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.

Der Roadtrip geht weiter: Nächster Halt ist ein Dinosaurierpark. Während sich vor allem die Kinder auf das Abenteuer freuen, hätte Familienvater Daniel lieber einen Campingplatz angesteuert, denn der Abwasserbehälter des Wohnmobils ist fast voll. Kaum auf dem Parkplatz angekommen, ertönt auch schon ein unüberhörbares Warnsignal: Der Behälter muss dringend geleert werden. Während Daniel sich zunehmend Sorgen macht, zeigt sich Oksana wenig beeindruckt. Kann die Familie das Problem rechtzeitig lösen, bevor es unangenehm wird?

Langsam neigt sich der Urlaub dem Ende zu. Zum Abschluss hat Oksana einen ganz besonderen Ausflug geplant: Es geht in die beeindruckenden Indian Canyons. Hinter der idyllischen Wanderung steckt mehr als nur Naturgenuss - Oksana möchte ihrem Mann zeigen, wie schön ihre neue Heimat ist. Sie hofft, Daniel damit überzeugen zu können, den Gedanken nach Deutschland zurückzukehren endlich hinter sich zu lassen.

Wieder in Las Vegas, steckt Daniel noch immer mitten in seiner persönlichen Findungsphase. Momentan ist er Vollzeit-Familienvater - doch Oksana wünscht sich, dass er beruflich wieder Fuß fasst. Aus diesem Grund probiert sich Daniel als Renn-Instructor auf der Autorennstrecke aus. Viel Spaß hatte er, allerdings dauert eine Ausbildung zwei Jahre - definitiv keine Option für ihn. Wie wäre es, mit etwas ruhigerem? Er organisiert sich einen Termin bei einem Finanzberater. Gemeinsam wollen sie herausfinden, ob ein Job an der Börse zu ihm passen könnte. Bleibt die Frage: Was wird Oksana davon halten?

Oksana ist es wichtig, wertvolle Familienmomente zu schaffen. Deshalb überrascht sie ihre Kinder mit einem besonderen Erlebnis: Gemeinsam mit Schwester Paulina besuchen sie ein Tonstudio. Dort nehmen sie nicht nur einen Song auf - es wird sogar ein eigenes Musikvideo gedreht. Vor allem für Tochter Arielle, die später Sängerin werden möchte, ist das ein unvergessliches Erlebnis. Und wie so oft bei den Kolenitchenkos verläuft auch dieser Tag nicht ganz reibungslos. Der enge Zeitplan bringt die Familie ins Schwitzen - und sorgt für die ein oder andere unerwartete Wendung ...

"Oksana & Family - Alles auf Anfang" wird von Yellowstone Productions produziert. Ausstrahlung der Doppelfolge am 24. Juli 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

Über "Oksana & Family - Alles auf Anfang":

In dem neuen TV-Format begleitet die Kamera Unternehmerin Oksana Kolenitchenko und ihre Familie beim mutigen Neustart nach dem Verkauf ihres Nachtclubs in Hollywood. Zwischen Business-Ideen, Familienchaos und einem möglichen Comeback als Sängerin erleben die Zuschauer eine emotionale Reise durch ein Leben im Wandel - nahbar, ehrlich und überraschend.