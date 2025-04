Schulthess Maschinen AG

Weltneuheit aus dem Hause Schulthess: back2Shape-Funktion bringt eingelaufene Kleidung zurück in Form

Bild-Infos

Download

Kaschmir, Seide, Baumwolle: Werden diese Textilien zu heiss gewaschen, laufen sie ein und sind unwiderruflich beschädigt. Die Weltneuheit back2Shape der Schulthess-Waschmaschinen schenkt ihnen jetzt ein zweites Leben. Schulthess-Entwickler haben eine Nano-Technologie konzipiert, die einzigartig ist und eingelaufene Kleidung zurück in die ursprüngliche Form bringt. Ganz einfach per Fingertipp und in nur 30 Minuten. Doch was hat Spitzenathletin Mujinga Kambundji mit der neuen Technologie zu tun?

Schulthess-Markenbotschafterin Mujinga Kambundji kann als eigentliche Initiatorin für den neusten Schulthess-Coup back2Shape bezeichnet werden: Lieblingskleidung, die wegen zu heissen Waschtemperaturen eingeht – kann man sie wirklich nur noch wegwerfen? Das fragte sich die Spitzensportlerin. Und sie war überzeugt: Da muss es doch eine Lösung geben! Der Ehrgeiz der Schulthess-Entwickler war geweckt und nach intensiver Entwicklungszeit präsentierten sie die bahnbrechende Lösung: back2Shape – eine Waschmaschinen-Funktion, die eingelaufener Kleidung ihre ursprüngliche Form zurückgibt. «Wir reden von einer Revolution in der Textilpflege», sagt Christoph Wintsch, Head of Laundry Technology von Schulthess über die Weltneuheit der Schulthess-Waschmaschinen.

Kleinste Nano-Wellen mit grosser Wirkung

So funktioniert die neue back2Shape-Funktion der Schulthess-Waschmaschinen: Ein speziell entwickeltes ionisiertes Feld richtet die Fasern des Gewebes neu aus und reaktiviert deren ursprüngliche Elastizität. Dies geschieht durch kleinste elektrische Nano-Wellen, die ins Gewebe eindringen und die Moleküle, die sich zusammengezogen haben, wieder auseinanderziehen.

Mujinga Kambundji von neuer Technologie begeistert

Mujinga Kambundji ist begeistert, als sie die neue Technologie an ihrem eingelaufenen blauen Lieblingspullover testet: «Das ist unglaublich! Man kann es nur glauben, wenn man es selbst gesehen hat!»

Mehr Informationen zu back2Shape finden Sie hier: https://www.schulthess.ch/aktuell/magazin/back2shape-von-schulthess-rettet-eingelaufene-kleidung

Herzliche Grüsse Schulthess Maschinen AG Nicole Thier · Leiterin Marketing Alte Steinhauserstrasse 1 · 6330 Cham nicole.thier@schulthess.ch