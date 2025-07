RTLZWEI

Neue Folgen ab 7. August bei RTLZWEI "Mensch Retter - NACHTSCHICHT": Was die Nacht den Einsatzkräften abverlangt

München (ots)

Rettungskräfte in dramatischen Situationen während der Nachtschicht

Neue Folgen "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" ab 7. August 2025 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+

Sobald es dunkel wird, beginnt für Rettungskräfte in München, Nürnberg, Fulda, Hamburg und weiteren Städten Deutschlands der wohl herausforderndste Teil ihres Jobs: die Nachtschicht. In der Reportage werden Notärzte, Sanitäter und Einsatzteams bei ihrer nächtlichen Arbeit - direkt aus dem Rettungswagen, dem Hubschrauber oder über Bodycams begleitet. Die neuen Folgen "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" werden am Donnerstag, den 7. August um 20:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Wenn andere längst schlafen, beginnt für Notärzte und Sanitäter oft die stressigste Zeit ihrer Schicht. Kaum eine Minute bleibt zur Ruhe - denn je später die Stunde, desto heftiger die Einsätze. Die Nächte bringen dramatische Situationen mit sich: Verkehrsunfälle, Alkoholdelikte, eskalierende Streitereien. Für die Einsatzkräfte bedeutet das, hohe Konzentration, starke Nerven und schnelle Entscheidungen. Sobald der Alarm ertönt, zählt jede Sekunde - und die Einsatzkräfte sind auf dem Weg zum Patienten.

Die neuen Folgen von "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" begleiten unter anderem Notarzt Dr. Don-Felix Ryzek aus München, die Fuldaer Notfallsanitäter Theresa Schenk und Daniel Zeier sowie Dr. Tobias Hübner aus Nürnberg. Sie alle stehen im nächtlichen Ausnahmezustand bereit, um Leben zu retten. Begleitet werden die Rettungskräfte von Bodycams, fest installierten Kameras in den Einsatzfahrzeugen sowie Aufnahmen aus der Luft. Dadurch entsteht ein unmittelbarer, ungefilterter Einblick in ihren Arbeitsalltag - direkt aus dem echten Einsatzgeschehen.

Neben spannenden Einsätzen zeigt die Reportage auch die persönlichen Geschichten hinter der Uniform. Was treibt die Rettungskräfte an? Wie gehen sie mit belastenden Situationen um? Und wie schaffen sie es, trotz des permanenten Drucks Ruhe zu bewahren? "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" begleitet die Rettungskräfte - in Momenten voller Mitgefühl, Erschöpfung, Teamgeist und echter Menschlichkeit.

Die Reportage "Mensch Retter - NACHTSCHICHT" wird von Janus TV produziert. Ausstrahlung ab 7. August, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.

